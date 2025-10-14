Do wypadku doszło w zeszły czwartek w Katowicach na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, na wysokości ulicy Kochłowickiej. Osobowe auto marki BMW uderzyło w bariery energochłonne.

Samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie z nich - kierowca i jeden z pasażerów - uciekli z miejsca zdarzenia, zostawiając rannego kolegę. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia 19-latka nie udało się uratować.

Katowice, wypadek na A4. Zostawili kolegę i uciekli. Usłyszeli zarzuty

Policjanci rozpoczęli poszukiwania pozostałej dwójki. Dzień po wypadku do jednego z komisariatów zgłosił się 18-latek, który siedział za kierownicą bmw. Wkrótce policjanci zatrzymali także trzeciego uczestnika zdarzenia - 17-letniego pasażera, który usłyszał zarzut.

Chodzi o nieudzielenie pomocy znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. - Mimo że mógł jej udzielić bez narażenia siebie. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności - poinformował mł. asp. Dominik Michalik z katowickiej policji.

O wiele cięższe zarzuty usłyszał 18-letni kierowca, który spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w połączeniu z nieudzieleniem pomocy. - Mężczyzna przyznał się winy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt - dodał mł. asp. Dominik Michalik.

