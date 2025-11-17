Pod koniec października Unia Europejska przyjęła 19. pakiet sankcji, które wymierzone zostały m.in. w rosyjski sektor energetyczny. Po raz pierwszy objęte zostały nimi dwa największe rosyjskie koncerny naftowe - Lukoil i Rosnieft. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Południowej o podobne plany USA został zapytany Donald Trump.

- Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (...) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły - poinformował.

Prezydent nawiązał także do dzieci wywiezionych przez Rosjan z Ukrainy. W sierpniu list do Władimira Putina w tej sprawie skierowała Melania Trump.

- Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA - powiedział Trump.

Nowe sankcje USA. Nawet 500-procentowe cła wobec handlujących z Rosją

Prezydent Trump nawiązał w ten sposób do ustawy przygotowanej przez senatora Lindseya Grahama. Stanowi ona o formalnym wpisaniu Rosji na listy państw finansujących terroryzm. Znajdują się na niej Korea Północna, Kuba, Syria i Iran.

- Porwanie dzieci z ich ojczyzny jest podłym i barbarzyńskim czynem. Jak powtarzam od początku tego roku, zamierzam doprowadzić do uchwalenia ustawy, która zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych uzna Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, jeśli nie zwróci ona tych dzieci - napisał Graham w serwisie X w sierpniu.

- To sprawi, że interesy z Rosją Putina staną się radioaktywne dla innych krajów i przedsiębiorstw - zapewnił Graham. Tych samych słów użył w Karolinie Południowej Donald Trump.

Senator Graham jest również współautorem ustawy stanowiącej o nałożeniu 500-procentowych ceł na towary podmiotów kupujących rosyjską ropę i surowce.

