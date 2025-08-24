Dyskretna decyzja Pentagonu. Może zmienić wojnę w Ukrainie

Pentagon potajemnie blokuje Ukrainie możliwość użycia systemów rakietowych dalekiego zasięgu (ATACMS), które umożliwiłyby atakowanie celów w głąb Rosji - informuje "Wall Street Journal". Kilka dni wcześniej Donald Trump powiedział, że będzie musiał "podjąć ważną decyzję", a jedną z nich może być wycofanie się ze wsparcia dla Ukrainy.

Gazeta zaznacza, że powstrzymanie Ukrainy przed przeprowadzeniem ataków w głąb terytorium Rosji zbiegło się w czasie z próbą przekonania Władimira Putina przez Biały Dom o przyłączeniu się do rozmów pokojowych. Decydentem w sprawie użycia broni dalekiego zasięgu jest sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Agencja Reuters podkreśla z kolei, że informacje opublikowane przez "Wall Street Journal" pojawiają się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą wojną, oraz brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Potajemne decyzje USA. Ukraina będzie miała utrudnione zadanie

Szczyt z prezydentem Rosji oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy nie przyniosły żadnego przełomu. Trump zapowiedział z kolei możliwość ponownego nałożenia sankcji gospodarczych wobec Rosji, lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.

- Podejmę decyzję co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna - oznajmił Trump. Liczył na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla stacji NBC powiedział, że "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy program szczytu będzie gotowy". Minister Spraw Zagranicznych dodał jednak, że "ten w ogóle nie jest gotowy".

