W czwartek dwie największe siły polityczne w Niemczech, CDU i SPD, ogłosiły osiągnięcie kompromisu w sprawie reformy niemieckiej armii. Liczebność armii zawodowej ma zostać zwiększona do 270 tys. żołnierzy, a rezerwa urośnie do 200 tys. Ponadto od 2026 r. 18-latkowie będą wzywani do stawiennictwa przed wojskowymi komisjami lekarskimi.

O kształcie reform Bundeswehry mówił "Franfurter Allgemeine Zeitung" Minister Obrony Narodowej Niemiec Boris Pistorius.

"Wprowadzimy pobór do wojska, który został po prostu zlikwidowany wraz z zawieszeniem obowiązku służby wojskowej. Jest to podstawowy warunek naszej zdolności obronnej, dlatego pilnie go potrzebujemy" - powiedział Pistorius.

"Będziemy stopniowo budować rezerwę z byłych żołnierzy służby zasadniczej, wzmacniając w ten sposób naszą ogólną zdolność obronną" - zapewnił szef niemieckiego MON-u.

Pistorius był także pytany o prawdopodobieństwo konfrontacji z Rosją i jej ramy czasowe.

"Zawsze mówiliśmy, że może to nastąpić w 2029 roku. Jednak obecnie są inni, którzy twierdzą, że może to nastąpić już w 2028 roku, a niektórzy historycy wojskowości uważają nawet, że ostatnie spokojne lato mamy już za sobą" - powiedział polityk.



Według polityka decydującą kwestią może się okazać zdolność do odbudowy rosyjskiej armii i tempo tego procesu. Zaznaczył jednak, że NATO nie pozostaje bierne.

"Nie powinniśmy stwarzać wrażenia, że NATO nie jest w stanie się bronić. Jest w stanie. Ma znaczny potencjał odstraszający. Konwencjonalny, ale oczywiście także nuklearny. Niezależnie od tego dysponujemy siłami zbrojnymi zdolnymi do walki, ale tak, musimy je jeszcze lepiej wyposażyć" - powiedział Pistorius.

"Putin nie ukrywa swoich imperialnych fantazji, w których nasza wolność i porządek, jakie znamy, nie mają żadnego znaczenia. Musimy szybko i zdecydowanie zareagować na to zagrożenie, wzmacniając naszą zdolność obronną. Jest wiele do zrobienia" - zaznaczył polityk.

