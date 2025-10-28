Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na koncerny Łukoil i Rosnieft oraz ich 34 spółki zależne. To pierwsza taka decyzja podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa. Amerykańskie działanie skorelowane było z dziewiętnastym pakietem sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję, wśród których znalazł się m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG.

Niemcy nie ucierpią na amerykańskich sankcjach? Zapewnienie w sprawie Rosnieftu

Według informacji przekazanych przez minister Katherinę Reiche, strona niemiecka otrzymała z USA list zapewniający, że niemieckie aktywa spółki Rosnieft nie zostaną objęte sankcjami, gdyż nie są one kontrolowane przez Rosję.

Niemcy domagali się o to argumentując, że rafinerie, znajdujące się pod niemieckim zarządem od 2022 roku, mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dostaw paliwa i są niezależne od rosyjskiej grupy macierzystej.

Przykładem jest brandenburska rafineria w Schwedt, która odpowiada za ponad 12 proc. zdolności przetwórczej paliw w kraju, a Rosnieft posiada w niej ponad 54 proc. udziałów.

Kanclerz Friedrich Merz w ostatnich dniach powiedział wprost, że ewentualne sankcje na Rosnieft poważnie zachwieją niemieckim rynkiem paliw.

- Będziemy o tym rozmawiać z Amerykanami. Zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie - mówił Merz na zakończenie niedawnego unijnego szczytu w Brukseli.

Dodał też, że niemiecki rząd omówi propozycję ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który przedstawił mu plan, jak Niemcy mogłyby pomóc w zimowej ochronie ukraińskiej energetyki przed rosyjskimi atakami.

