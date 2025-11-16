Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Kreml zabrał głos

- Zaplanowane spotkanie prezydentów USA i Rosji zostało odłożone - powiedział doradca przywódcy Rosji ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Jak dodał, rozmowy w tej sprawie trwają. Spotkanie prezydentów, które miało się odbyć w Budapeszcie, zostało odwołane pod koniec października z inicjatywy strony amerykańskiej.

Portret Donalda Trumpa i Władimira Putina
PAP/EPA/YURI GRIPAS/POOL//PAVEL BEDNYAKOV/POOL
Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump mieli się spotkać

Doradca przywódcy Rosji ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow zabrał głos ws. spotkania prezydentów Rosji i USA. - Zaplanowane spotkanie zostało odłożone w czasie, ale rozmowy w tej sprawie trwają - przekazał.

 

- Kontakty w tej sprawie cały czas trwają - dodał Uszakow w rozmowie z przedstawicielami rosyjskich mediów.

Rosja. Kreml: Trwają rozmowy ws. spotkania prezydentów USA i Rosji

Doradca rosyjskiego przywódcy stwierdził także, że ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce 15 sierpnia, są "dobrym szlakiem dla osiągnięcia pokojowego uregulowania".

 

Spotkanie prezydentów USA i Rosji, które miało się odbyć w Budapeszcie, zostało odwołane pod koniec października z inicjatywy strony amerykańskiej.

 

- Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty w Katarze, 25 października.

 

