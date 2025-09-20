Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że spotka się z Donaldem Trumpem przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami, prezydent Ukrainy zamierza potwierdzić gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Dwustronne rozmowy między liderami udało się zaplanować podczas ostatniego spotkania Trumpa z premierem Wielkiej Brytanii.

W niedzielę rozpocznie się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Posiedzenie zaplanowane jest na kilka dni, a udział w nim mają wziąć przedstawiciele krajów członkowskich, w tym także delegacja z Polski.

Przy okazji odbywającego się szczytu z Donaldem Trumpem ma rozmawiać także Wołodymyr Zełenski, który o szczegółach poinformował ukraińskich dziennikarzy.

Zełenski porozmawia z Trumpem. Chodzi o gwarancję bezpieczeństwa

- Przygotowaliśmy podstawy dla gwarancji bezpieczeństwa, które Europa jest gotowa przyjąć, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone Ameryki będą w pobliżu. Przeprowadziliśmy wiele rozmów, toczył się dialog na różnych szczeblach, w tym w zakresie dowodzenia naszymi armiami i sztabów generalnych z Europejczykami, z Amerykanami - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że jego spotkanie z Trumpem udało się zaplanować, gdy ten spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem w jego rezydencji obok Londynu.

- W Nowym Jorku omówimy istotne rzeczy - zapewnił Zełenski. Podkreślił przy tym, że chce "uzyskać te sygnały dla siebie - jak blisko jesteśmy porozumienia, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony wszystkich partnerów będą dokładnie takie, jakich (Ukraina) potrzebuje".

Wojna w Ukrainie. Media: Prezydent oczekuje spotkania pierwszych dam

Z kolei agencja Unian podała, że prezydent Ukrainy może wziąć formalny udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a poza rozmową z Trumpem spodziewane są także spotkania z innymi liderami.

Zdaniem ukraińskich dziennikarzy Zełenski oczekuje spotkania pierwszych dam Ukrainy i USA w sprawie współpracy humanitarnej. Na marginesie sesji ONZ storna ukraińska spodziewa się szczytu w sprawie ukraińskich dzieci, uprowadzonych do Rosji.

Ostatnie spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem odbyło się 18 sierpnia w Białym Domu. Doszło także do wideokonferencji z udziałem europejskich przywódców, a prezydent USA skontaktował się z Władimirem Putinem, aby omówić kolejne kroki dyplomatyczne. Pzełom jednak nie nastąpił.