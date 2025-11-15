Ruch prokuratury ws. Romanowskiego. "To samo czeka Ziobrę"

Prokurator unieważnił dwa paszporty Marcina Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen - podała w sobotę "Rzeczpospolita". Gazeta dodała, że taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę, jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech.

"Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających - MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to 'cywilny'" - dodała.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Unieważniono mu dwa paszporty

Informację o anulowaniu dokumentów potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

- Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych - powiedział. - Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen - dodał.

Romanowski w odpowiedzi dla gazety w tej sprawie potwierdził, że oba paszporty mu unieważniono - otrzymał taką informację w systemie mObywatel. Jak dodano, Romanowski pozbawiony paszportów wystąpił o Genewski Dokument Podróży.

ZOBACZ: Ziobro z azylem na Węgrzech? Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu

Dziennik przypomniał też, że Romanowski - poseł PiS, były zastępca Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości i również podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - jest ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA). Podobnie jak od niedawna Ziobro, przebywa on na Węgrzech, gdzie od władz tego państwa uzyskał ochronę międzynarodową i może się swobodnie poruszać po terenie kraju.

Gazeta przypomniała też, że były minister sprawiedliwości, poseł PiS, nie zostanie przesłuchany ani na Węgrzech, ani w Brukseli, ponieważ prokurator odrzucił jego propozycję w tej sprawie. Chce postawić Ziobrze 26 zarzutów za domniemane nadużycia w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator domaga się dla Ziobry tymczasowego aresztu, który pozwoli mu wystąpić za nim z listem gończym. O areszcie ma zdecydować sąd.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni