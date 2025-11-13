"Czy Zbigniew Ziobro powinien ubiegać się o azyl na Węgrzech?" - takie pytanie padło w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla Radia Zet.

Ponad połowa - 56,9 proc. - nie popiera takiego pomysłu. Wśród nich 20,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", 36,7 proc. "zdecydowanie nie". Odpowiedź "raczej tak" wskazało 14,3 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie tak" 18, 7 proc. 10,1 proc. nie wiedziało, jak odpowiedzieć.

Sondaż. Padło pytanie o ubieganie się o azyl Zbigniewa Ziobry

Odpowiedzi na pytanie o to, co powinien zrobić były minister sprawiedliwości różniły się w zależności od poglądów politycznych. Największy odsetek zwolenników ubieganie się o ochronę polityczną na Węgrzech jest wśród wyborców PiS (72 proc.). Przeciwnego zdania jest 20 proc.

Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej 7 proc. popiera oddanie się Ziobry pod opiekę węgierskiego rządu, pomysłu nie popiera 82 proc.

14 proc. wyborców Konfederacji uważa, że Ziobro powinien ubiegać się o ochronę, a 75 proc., że nie. Wśród wyborców Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) 48 proc. popiera pomysł z azylem, 51 proc. nie. Inaczej odpowiedzi rozłożyły się wśród wyborców Nowej Lewicy - 96 proc. nie popiera wystąpienia o azyl przez Ziobrę.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Chce przesłuchania za granicą

W miniony piątek Sejm przyjął uchwałę pozwalającą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą, żeby odpowiedział m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości oraz przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu na zakup systemu Pegasus.

Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. W środę w Polsat News został zapytany, co musi się wydarzyć, by wrócił do kraju. Jak stwierdził, "musi działać państwo prawa".

- To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie - przekazał były minister sprawiedliwości.

W poniedziałek mec. Bartosz Lewadowski, adwokat Ziobry powiadomił, że jego klient zaproponował prokuraturze, by przeprowadziła przesłuchanie poza granicami kraju. - Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jak dodał, jeden z adresów jest w Brukseli, drugi na Węgrzech.

Tego samego dnia rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że "Ziobro za zgodą Sejmu jest poszukiwany". - Prokuratura powierzyła te czynności funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - mówił. - Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują - dodał.

anw / polsatnews.pl