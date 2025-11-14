Szef PSL mówił o budowie metra w 10 miastach. "Pomysł wzięty z sufitu"

- Zaproponujemy budowę metra w 10 miastach w Polsce - powiedział szef PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Propozycja wywołała falę komentarzy. Posłanka Paulina Matysiak oceniła, że "to jest pomysł wzięty z sufitu". "Ja proponuję w każdym mieście powiatowym, cóż szkodzi obiecać" - kąśliwie skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.

Podczas 12. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego wicepremier, minister obrony narodowej i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się nowym pomysłem.

 

- Zaproponujemy budowę metra w 10 miastach w Polsce - przekazał w rozmowie z dziennikarką Polsat News Agnieszką Gozdyrą. Jak dodał polityk, szczegóły zostaną przedstawione w sobotę podczas wyborów władz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

Kosiniak-Kamysz mówi o budowie metra w 10 miastach. Fala komentarzy

Propozycja szefa MON wywołała fale komentarzy wśród polityków

 

Posłanka Paulina Matysiak oceniła, że propozycja szefa PSL "to jest pomysł wzięty z sufitu". Dodała, że "to nie metro rozwiązuje problemy transportowe mieszkańców miast, ale inwestycje w dobrze zorganizowaną sieć autobusową czy tramwajową".

 

Jak dodała Matysiak, za "te same pieniądze można mieć o wiele lepsze efekty".

 

"Ja proponuję w każdym mieście powiatowym, cóż szkodzi obiecać" - skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.

 

Z kolei radny miasta Warszawy i współtwórca stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel zwrócił się bezpośrednio do wicepremiera

 

"Panie ministrze, PSL od 25 lat rządzi na Mazowszu. W ćwierć wieku nie wybudowaliście nawet jednej nowej naziemnej linii kolejowej łączącej Warszawę z sąsiednią gminą" - napisał w serwisie X.

 

Jak dodał, za to "wiele połączeń wygaszono". "I Pan chce nam wciskać bajki o 10 nowych miastach z metrem" - dodał Mencwel.

 

Radny Sejmiku Dolnośląskiego Przemysław Czarnecki wyszedł z kontrpropozycją. "Ja już dziś proponuję budowę metra w 20 miastach w Polsce" - napisał ironicznie w mediach społecznościowych. 

 

