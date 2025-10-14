We wtorek po godzinie 18 wstrzymano ruch pociągów na pierwszej linii warszawskiego metra. Wyłączonych z użytkowania było kilka stacji od Placu Wilsona do Młocin. Pociągi kursowały więc na skróconej trasie Kabaty - Dworzec Gdański.

ZOBACZ: Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg. Chwile grozy w warszawskim metrze

Jak się okazało przyczyna była dość nietypowa. - Do tunelu na jednej ze stacji metra wszedł mały pies - powiedziała polsatnews.pl rzeczniczka metra, Anna Bartoń.

Warszawa. Pies w tunelu metra. Wstrzymano ruch pociągów linii M1

Na miejsce wezwano Ekopatrol, konieczne było również wyłączenie napięcia w tunelu. Zwierzaka udało się złapać i po godzinie 19:45 przywrócono normalny ruch pociągów metra.

ZOBACZ: Śmiertelna zabawa w metrze. Nie żyją dwie nastolatki

Rzeczniczka nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie czy pies, który spowodował całe zmieszanie, był ze swoim właścicielem, ani w jakich okolicznościach dostał się na tory podziemnej kolejki.

Na facebookowych grupach poświęconych utrudnieniom w metrze, pasażerowie relacjonowali, iż na pewien czas pociągi linii M1 zatrzymały się w tunelach. Jeden z maszynistów przekazał nawet przez głośniki, że to właśnie biegający pies jest przyczyną utrudnień.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni