Malinowski podkreślił, że rozwój oferty musi iść w parze z modernizacją infrastruktury. Jak dodał - tam, gdzie skracany jest czas podróży, notowane są dwucyfrowe wzrosty liczby pasażerów. Przykładem mają być połączenia między Warszawą a Białymstokiem oraz Poznaniem a Szczecinem.

Pociągi PKP Intercity. Nowy rozkład jazdy od grudnia

Prezes PKP Intercity poinformował, że według nowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, przewoźnik skieruje na tory 527 pociągów, czyli o 110 więcej niż obecnie.

- To jest to, czego oczekują pasażerowie - przekonywał podczas piątkowego briefingu w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto Malinowski przypomniał, że przewoźnik ma zakontraktowane inwestycje taborowe o wartości 16,5 mld zł. Obejmują one m.in. zakup i modernizację 644 wagonów oraz 206 lokomotyw. W produkcję zaangażowane są m.in. zakłady w Nowym Sączu, Bydgoszczy i Poznaniu.

Inwestycją strategiczną mają być zwłaszcza pociągi piętrowe, które mogą pomieścić więcej pasażerów w jednym wagonie. Podpisany w tym tygodniu kontrakt obejmuje dostawę 42 składów z opcją rozszerzenia do 72. - Te pociągi pozwolą nam w ciągu doby przewozić dodatkowo od 100 tys. do 160 tys. pasażerów - powiedział.

Więcej pociągów i więcej połączeń. PKP Intercity stawia na innowacje

Na konferencji prasowej prezes PKP Intercity poinformował też, że pasażerowie w woj. świętokrzyskim odczuwają skutki modernizacji linii kolejowej nr 8, m.in. w rejonie Suchedniowa. Do zakończenia prac obsługiwana będzie tylko jedna krawędź peronowa w tym mieście. - W momencie zakończenia tych remontów wszystkie pociągi PKP Intercity będą zatrzymywały się w Suchedniowie - powiedział.

Zakończenie prac na linii nr 8 będzie także oznaczało zwiększenie liczby połączeń z woj. świętokrzyskiego. Oferta ma wzrosnąć z 10 do 13 par pociągów do Warszawy i z 14 do 17 par do Krakowa. Połączenia do Katowic i Wrocławia wzrosną z trzech do czterech par.

Według dostępnych danych pociągi PKP Intercity przewiozły w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

