Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się pociągi. Prace torowe nie wiążą się jednak z wyłączeniem z użytku całego dworca - będzie można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej.

W tym czasie wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Przez ten czas pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Stacja Warszawa Centralna zamknięta. Zmiany dla podróżnych

Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

- W tym czasie linia SKM S3 zostanie podzielona na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co ok. 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40' - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Pasażerowie, którzy będą chcieli przedostać się z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Składy będą kursowały między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec - przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie z centrum miasta umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Koleje Mazowieckie przekazały, że pociągi lotniskowe KM będą kursowały w relacji Modlin - Warszawa Wschodnia - Modlin. Wybrane pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia.

Stacja Warszawa Centralna zamknięta. Co z biletami?

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM dyżurować będą w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym. W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej.

- Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi - przekazał Kunert.

Wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów między Kolejami Mazowieckimi a PKP Intercity na odcinkach (w obu kierunkach): Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia; Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna; Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska.

Dodatkowo w tym czasie obowiązywać będzie dodatkowe honorowanie wszystkich biletów KM w pociągach SKM na odcinku Legionowo - Warszawa Służewiec.

