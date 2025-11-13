Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

aktualizacja: Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl

Parlament Europejski zadecydował w czwartek o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja PE

Za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi zagłosowało 554 europarlamentarzystów, przeciw było 60. Wniosek ten złożył jeszcze w czerwcu ówczesny prokurator generalny i szef MS Adam Bodnar. Dotyczył on m.in. zarzutów pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz pomówienia jednej z lekarek na terenie szpitala w Oleśnicy.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

GRZEGORZ BRAUNIMMUNITETPARLAMENT EUROPEJSKIŚWIAT

