Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
aktualizacja: Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Parlament Europejski zadecydował w czwartek o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.
Za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi zagłosowało 554 europarlamentarzystów, przeciw było 60. Wniosek ten złożył jeszcze w czerwcu ówczesny prokurator generalny i szef MS Adam Bodnar. Dotyczył on m.in. zarzutów pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz pomówienia jednej z lekarek na terenie szpitala w Oleśnicy.
Wkrótce więcej informacji...
