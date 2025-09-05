Uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Jest wniosek do PE

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej.

Jak informuje Prokuratura Krajowa w komunikacie, pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Parlamentu Europejskiego. Braunowi, jako europosłowie, przysługuje immunitet.

Sprawą zajmuje się oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu, do którego dołączono zawiadomienia innych instytucji, organizacji społecznych oraz osób fizycznych - wskazują śledczy w komunikacie. "Zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Grzegorza Brauna dwóch przestępstw" - czytamy dalej.

Wypowiedzi Grzegorza Brauna. Prokuratura wskazuje na przestępstwo

Chodzi o publiczne "i wbrew faktom, zaprzeczeniu zbrodniom ludobójstwa popełnionym w (...) obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów (...) z wykorzystaniem komór gazowych" - wskazują śledczy. Sprawa dotyczy wypowiedzi Brauna na antenie Radia Wnet.

Drugą kwestią jest podobna wypowiedź w ramach podcastu "Jan Pospieszalski rozmawia". W obu przypadkach śledczy wskazują na przestępstwo z art. 55 ustawy o IPN.

Wspomniany przepis ustawy brzmi: "Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości".

Sprawa Brauna. Cztery wnioski o uchylenie immunitetu

"Pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób korzystających z immunitetu parlamentarnego stanowi realizację konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa" - zaznacza prokuratura w komunikacie.

Prokurator Anna Adamiak wskazuje również, że to czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Brauna, "w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi w jednostkach organizacyjnych prokuratury, w których zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie popełnienie przez europosła łącznie 19 przestępstw".

