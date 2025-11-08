Seria leku Eutyrox N na tarczycę wycofana z obrotu. GIF zaapelował do pacjentów

Wycofano z obrotu jedną z serii leku na tarczycę - Euthyrox N. W produkcie stwierdzono nieprawidłowości w zawartości substancji czynnej. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przekazał, że "decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności". Zaapelowano do pacjentów, aby nie przyjmować leku z tej serii.

Lek Euthyrox N wycofany z obrotu z powodu nieprawidłowej zawartości substancji czynnej

Z obrotu w całym kraju wycofano lek Euthyrox N. Wycofanie dotyczy produktu:

  • postać: tabletki,
  • opakowanie: 100 sztuk,
  • numer serii: G02PXT,
  • termin ważności: 29.02.2028,
  • GTIN: 05909991051129.


"Decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności i dotyczy wyłącznie wskazanej serii. Pozostałe serie leku pozostają dopuszczone do sprzedaży" - poinformował GIF.

 

Firma Merck - producent leku - przekazała informację do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o uzyskaniu wyników poza specyfikacją w parametrze "zawartość substancji czynnej". Wynika z tego, że ilość lewotyroksyny w tabletkach mogła przekroczyć dopuszczalny limit.

Jak przekazano, taka niezgodność może wpływać na skuteczność terapii, jak i bezpieczeństwo. "Nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego" - zaznaczono.

Komunikat GIF. Seria leku Eutyrox N na tarczycę wycofana z obrotu

To oznacza, że nieprawidłowa zawartość substancji czynnej może powodować, że lek działa inaczej niż powinien. Zbyt niska dawka może prowadzić do objawów niedoczynności tarczycy - takich jak zmęczenie, przyrost masy ciała czy spowolnienie metabolizmu.


Z kolei przekroczenie dopuszczalnego stężenia hormonu może wywołać objawy nadczynności, m.in. kołatanie serca, niepokój czy bezsenność.  Osoby przyjmujące Euthyrox N powinny zachować ostrożność i sprawdzić numer serii posiadanego opakowania - jest on widoczny na pudełku i na blistrze.


GIF zaleca, aby osoby posiadające opakowania z wycofanej serii nie przyjmowały tabletek i skonsultowały się z lekarzem lub farmaceutą. Lek można zwrócić w aptece.

 

Inspektorat przypomina, że nie należy samodzielnie przerywać terapii hormonalnej, ponieważ może to prowadzić do nagłego pogorszenia samopoczucia i zaburzeń hormonalnych.


Euthyrox N to lek stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy. Zawiera lewotyroksynę, czyli syntetyczny hormon tarczycy odpowiadający naturalnej tyroksynie (T4). W organizmie przekształca się w trójjodotyroninę (T3) i działa w taki sam sposób jak hormon wytwarzany przez gruczoł tarczowy.

 

