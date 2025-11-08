Z obrotu w całym kraju wycofano lek Euthyrox N. Wycofanie dotyczy produktu:

postać: tabletki,

opakowanie: 100 sztuk,

numer serii: G02PXT,

termin ważności: 29.02.2028,

GTIN: 05909991051129.



"Decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności i dotyczy wyłącznie wskazanej serii. Pozostałe serie leku pozostają dopuszczone do sprzedaży" - poinformował GIF.

Firma Merck - producent leku - przekazała informację do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o uzyskaniu wyników poza specyfikacją w parametrze "zawartość substancji czynnej". Wynika z tego, że ilość lewotyroksyny w tabletkach mogła przekroczyć dopuszczalny limit.



Jak przekazano, taka niezgodność może wpływać na skuteczność terapii, jak i bezpieczeństwo. "Nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego" - zaznaczono.

Komunikat GIF. Seria leku Eutyrox N na tarczycę wycofana z obrotu

To oznacza, że nieprawidłowa zawartość substancji czynnej może powodować, że lek działa inaczej niż powinien. Zbyt niska dawka może prowadzić do objawów niedoczynności tarczycy - takich jak zmęczenie, przyrost masy ciała czy spowolnienie metabolizmu.



Z kolei przekroczenie dopuszczalnego stężenia hormonu może wywołać objawy nadczynności, m.in. kołatanie serca, niepokój czy bezsenność. Osoby przyjmujące Euthyrox N powinny zachować ostrożność i sprawdzić numer serii posiadanego opakowania - jest on widoczny na pudełku i na blistrze.



GIF zaleca, aby osoby posiadające opakowania z wycofanej serii nie przyjmowały tabletek i skonsultowały się z lekarzem lub farmaceutą. Lek można zwrócić w aptece.

ZOBACZ: Czujesz mrowienie i łaskotanie w stopach? Organizm daje poważny sygnał



Inspektorat przypomina, że nie należy samodzielnie przerywać terapii hormonalnej, ponieważ może to prowadzić do nagłego pogorszenia samopoczucia i zaburzeń hormonalnych.



Euthyrox N to lek stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy. Zawiera lewotyroksynę, czyli syntetyczny hormon tarczycy odpowiadający naturalnej tyroksynie (T4). W organizmie przekształca się w trójjodotyroninę (T3) i działa w taki sam sposób jak hormon wytwarzany przez gruczoł tarczowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni