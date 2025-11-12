Prezydencka kancelaria poinformowała o wniosku, który prezydent podpisał 6 listopada, w środę wieczorem. Jak wynika z komunikatu, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją: celów programowych Komunistycznej Partii Polski, które - w opinii prezydenta - odwołują się do ''totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa'', a także działalności partii, przejawiającej się w odwoływaniu do opisanych metod.

W 2020 r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył podobny wniosek do TK. Rozprawa w sprawie jego wniosku o delegalizację KPP na początku października br. została odroczona bez terminu, ze względu na niestawiennictwo wnioskodawcy.

W sprawie tej - w 2021 r. - do TK wpłynęło stanowisko KPP, podpisane przez przewodniczącego krajowego komitetu wykonawczego KPP Krzysztofa Szweja, w którym oceniono, że "cały wywód wnioskodawcy nawiązuje tylko do rozważań historycznych i próbuje obciążyć współczesną KPP wszystkimi błędami poprzedniego systemu, który komunizmem nie był, lecz próbą wprowadzenia socjalizmu, którego pozytywną stroną były reformy społeczne".

Komunistyczna Partia Polski może zniknąć z politycznej mapy

Według Szweja "wnioskujący nie wskazał żadnego dokumentu oficjalnego stanowiska KPP dotyczącego współczesnej Polski, w którym by nawiązywano do totalitarnych praktyk lub by proponowano takie rozwiązania".

Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy – Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152. Została wpisana do tego rejestru w październiku 2002 r. Siedzibę ma w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, "jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji".

