Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. - Niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego dotyczy dzisiaj również życia naszych obywateli - przekazał prezydent.

- Doszło ostatnio do kilku tragedii. Brutalny morderca z Puszczykowa nie został skutecznie skazany. Jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie, aby zajmować się statusem, tylko wydawać wyroki. Do tragedii doszło także w Kołobrzegu. Brutalny morderca nie został skutecznie skazany, ponieważ sędziowie kwestionowali swoje statusy. A wszyscy byli sędziami nominowanymi przez poprzednich prezydentów - powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że nominowany przez prezydenta sędzia jest sędzią RP. - Zgodnie z artykułem 179 konstytucji prerogatywą prezydenta Rzeczpospolitej jest nominowanie sędziów, każdego kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - dodał.

Prezydent następnie przekazał, że odmówił nominacji 46 sędziów. - Żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta nie otrzyma nominacji, ani awansu - zaznaczył.

"Odmawiam nominacji 46 sędziów". Oświadczenie prezydenta Nawrockiego

Nawrocki w oświadczeniu powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że Prezydent RP nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.

- Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy państwo, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. I nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej - zapowiedział prezydent.

- Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - podkreślił

Nawrocki podkreślił także, że jest "uczciwy w wypełnianiu" swojej wcześniejszej deklaracji. - 6 sierpnia dałem słowny komunikat w odniesieniu do tego, jak będę postępował w tych sprawach - podkreślił.



Prezydent przekazał również, że "przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację".

