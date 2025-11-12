Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, z którą Janusz Palikot wiązał niegdyś wielkie nadzieje, wkrótce ma trafić "pod młotek". W związku z postępowaniem upadłościowym, kluczowe składniki biznesu byłego posła zostaną niebawem sprzedane. W rozmowie z "Faktem" syndyk poinformował, że trwa ich wycena.

Mowa o kwocie ok. 24 mln zł. - Opis i oszacowanie zostało przez syndyka złożone do akt postępowania i po obwieszczeniu przez sędziego komisarza oraz wydaniu przez niego zgody na sprzedaż, syndyk ogłosi konkurs na zbycie tych składników masy upadłości - przekazał Leszek Kolczyński.

Janusz Palikot tonie w długach. Jest winny pieniądze ok. 1400 podmiotom

Osoby zainteresowane majątkiem Manufaktury Piwa, Wódki i Wina będą mogły wnioskować o jego zakup dopiero po ogłoszeniu konkursu. - Sprzedaż odbywać się będzie w trybie konkursu i dopiero złożone w tym trybie oferty uznawać będziemy za "konkretne oferty" - powiedział syndyk.

Pozostaje jeszcze kwestia ponad 50 byłych pracowników przedsiębiorstwa Janusza Palikota. Ci wciąż nie otrzymali zaległych wypłat, a część ich wniosków o przyznanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odrzucono. Syndyk złożył zażalenie na te decyzje, jednak sąd jeszcze go nie rozpatrzył.

- Wynagrodzenia, w części nieobjętej decyzją Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zostaną uwzględnione z urzędu na liście wierzytelności i będą zaspokajane w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego - poinformował Kolczyński.

Syndyk nie dysponuje pełną dokumentacją księgową przedsiębiorstwa Palikota, nie wiadomo zatem jak długa jest lista wierzycieli. W rozmowie z "Faktem" Leszek Kolczyński wskazał, że na chwilę obecną mowa o zgłoszeniach ok. 1400 podmiotów. Kwota ich roszczeń to ponad 224 mln zł.

Palikot zagrożony karą 20 lat w więzieniu

W październiku ubiegłego roku Janusz Palikot został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Polityk usłyszał zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Wraz z Przemysławem B. i Zbigniewem B. jest podejrzany o doprowadzanie ponad 5 tys. pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji przez spółki z Grupy Kapitałowej należącej do podejrzanych oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi. Łącznie Janusz Palikot usłyszał osiem zarzutów.

Były polityk spędził w tymczasowym areszcie cztery miesiące, a następnie wyszedł na wolność, dzięki wpłacie kaucji w wysokości 2 mln zł. Najsurowsza kara, jaka grozi za zarzucane mu czyny to 20 lat pozbawienia wolności.

