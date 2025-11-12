Janusz Palikot w tarapatach. Były poseł mierzy się z ogromnymi długami
Janusz Palikot ma długi sięgające 224 mln zł - ustaliły media. Syndyk masy upadłości spółki byłego posła wskazuje, że jest on winny pieniądze ok. 1400 podmiotom. Prowadzone przez niego przedsiębiorstwo jest w trakcie procesu wyceny. Tymczasem Palikot mierzy się z możliwością spędzenia 20 lat w więzieniu.
Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, z którą Janusz Palikot wiązał niegdyś wielkie nadzieje, wkrótce ma trafić "pod młotek". W związku z postępowaniem upadłościowym, kluczowe składniki biznesu byłego posła zostaną niebawem sprzedane. W rozmowie z "Faktem" syndyk poinformował, że trwa ich wycena.
Mowa o kwocie ok. 24 mln zł. - Opis i oszacowanie zostało przez syndyka złożone do akt postępowania i po obwieszczeniu przez sędziego komisarza oraz wydaniu przez niego zgody na sprzedaż, syndyk ogłosi konkurs na zbycie tych składników masy upadłości - przekazał Leszek Kolczyński.
Janusz Palikot tonie w długach. Jest winny pieniądze ok. 1400 podmiotom
Osoby zainteresowane majątkiem Manufaktury Piwa, Wódki i Wina będą mogły wnioskować o jego zakup dopiero po ogłoszeniu konkursu. - Sprzedaż odbywać się będzie w trybie konkursu i dopiero złożone w tym trybie oferty uznawać będziemy za "konkretne oferty" - powiedział syndyk.
Pozostaje jeszcze kwestia ponad 50 byłych pracowników przedsiębiorstwa Janusza Palikota. Ci wciąż nie otrzymali zaległych wypłat, a część ich wniosków o przyznanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odrzucono. Syndyk złożył zażalenie na te decyzje, jednak sąd jeszcze go nie rozpatrzył.
ZOBACZ: Powrót Ziobry do Polski. Polityk podał warunek
- Wynagrodzenia, w części nieobjętej decyzją Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zostaną uwzględnione z urzędu na liście wierzytelności i będą zaspokajane w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego - poinformował Kolczyński.
Syndyk nie dysponuje pełną dokumentacją księgową przedsiębiorstwa Palikota, nie wiadomo zatem jak długa jest lista wierzycieli. W rozmowie z "Faktem" Leszek Kolczyński wskazał, że na chwilę obecną mowa o zgłoszeniach ok. 1400 podmiotów. Kwota ich roszczeń to ponad 224 mln zł.
Palikot zagrożony karą 20 lat w więzieniu
W październiku ubiegłego roku Janusz Palikot został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Polityk usłyszał zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia.
Wraz z Przemysławem B. i Zbigniewem B. jest podejrzany o doprowadzanie ponad 5 tys. pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji przez spółki z Grupy Kapitałowej należącej do podejrzanych oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi. Łącznie Janusz Palikot usłyszał osiem zarzutów.
ZOBACZ: Marian Banaś z zarzutami. Decyzja prokuratury wobec byłego szefa NIK
Były polityk spędził w tymczasowym areszcie cztery miesiące, a następnie wyszedł na wolność, dzięki wpłacie kaucji w wysokości 2 mln zł. Najsurowsza kara, jaka grozi za zarzucane mu czyny to 20 lat pozbawienia wolności.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej