Ciało dla nauki. Za pogrzeb płaci uczelnia, jest jednak haczyk

Osoby, które za życia podejmą decyzję o przekazaniu swojego ciała nauce, mogą zgłosić taką wolę bezpośrednio do wybranego uniwersytetu medycznego. Uczelnie podkreślają, że możliwość pracy na prawdziwej tkance ludzkiej stanowi dla studentów nieocenioną wartość dydaktyczną, niedostępną w przypadku pracy na modelach czy podręcznikach.

W środowisku akademickim często przywoływana jest łacińska sentencja: "Hic mortui docent vivos" ("Tu umarli uczą żywych").

Trudny aspekt świadomej donacji. Długa droga do pożegnania

Donatorem może zostać każda osoba pełnoletnia, która dobrowolnie zdecyduje się na przekazanie swojego ciała do celów naukowych. Potwierdzeniem tej decyzji są odpowiednie dokumenty z podpisem poświadczonym notarialnie. Uniwersytety zobowiązują się do traktowania powierzonych szczątków z pełnym szacunkiem i zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi. Istnieje także możliwość wycofania zgody na udział w programie donacyjnym.

W ramach wdzięczności za taki gest uczelnie pokrywają koszty pochówku oraz dbają o miejsce spoczynku donatora.

Pojawia się jednak pewien problem. Ciało donatora może być wykorzystywane do celów dydaktycznych lub naukowych nawet przez kilka lat. Przykładowo, Wrocławski Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego deklarują, że okres ten może wynosić około pięciu lat, podczas gdy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przewiduje, że przechowywanie może trwać nawet do siedmiu lat. Śląski UM informuje z kolei o ceremonii pogrzebowej "w wyznaczonym czasie", bez wskazania konkretnego terminu.

Długi okres oczekiwania na możliwość złożenia zwłok bliskiego do grobu może być trudnym doświadczeniem dla rodzin. Dlatego tuż po śmierci możliwe jest zorganizowanie symbolicznej uroczystości pożegnalnej.

Uczelnia może odmówić przyjęcia ciała

Nie wszystkie osoby, które zadeklarują przekazanie swojego ciała na cele naukowe, zostaną przyjęte do programu. Regulaminy uczelni przewidują szereg wyjątków np. śmierć poza granicami kraju, zaawansowany rozkład ciała czy zakażenie chorobami wirusowymi, np. WZW typu C lub HIV.

