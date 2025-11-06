Wiek senioralny wymaga szczególnej troski o serce, układ krążenia i poziom cholesterolu, dlatego decyzja o tym, czym smarować pieczywo, nie jest bez znaczenia.

Czym różni się masło od margaryny?

Masło to produkt pochodzenia zwierzęcego, zawierający dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Te składniki w nadmiarze mogą podnosić poziom tzw. złego cholesterolu LDL, a w konsekwencji zwiększać ryzyko miażdżycy i chorób serca.

Margaryna natomiast powstaje głównie z olejów roślinnych, co przekłada się na wyższą zawartość kwasów jedno- i wielonienasyconych - korzystniejszych dla układu sercowo-naczyniowego.

Współczesne margaryny są też znacznie zdrowsze niż kiedyś. Proces częściowego uwodorniania, który prowadził do powstawania szkodliwych tłuszczów trans, został zastąpiony interestryfikacją i mieszankami olejów, co znacząco poprawiło ich profil zdrowotny.

Co zalecają specjaliści dla osób starszych?

Jak podkreślają eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), w starszym wieku szczególnie ważne jest dostarczanie organizmowi tłuszczów roślinnych, ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają utrzymać sprawność umysłową.

Oznacza to, że dla seniorów lepszym wyborem jest margaryna, zwłaszcza ta o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto jednak pamiętać, że nie każda margaryna ma taki sam skład i właściwości.

Nie każda margaryna jest zdrowa

Podczas zakupów warto wybierać margaryny miękkie. Dobrą praktyką jest też dokładne sprawdzenie etykiety. Najlepsze produkty mają oleje roślinne jako główny składnik, natomiast duży udział oleju palmowego lub kokosowego obniża ich wartość odżywczą, zwiększa bowiem zawartość tłuszczów nasyconych.

Dobrym rozwiązaniem może być także margaryna kardiologiczna, zawierająca sterole roślinne obniżające poziom cholesterolu. Takie produkty są często rekomendowane osobom z podwyższonym ryzykiem chorób serca.

A może jednak masło?

Masło mimo wszystko ma swoje zalety. Jest źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A, D, E i K - i dla wielu osób pozostaje po prostu niezastąpione pod względem smaku. Eksperci podkreślają jednak, że ważny jest umiarkowany udział w diecie, zwłaszcza u osób z problemami krążeniowymi.

Jeśli trudno zrezygnować z tradycyjnego smaku, można sięgać po niewielkie ilości masła, uzupełniając dietę tłuszczami roślinnymi z orzechów, awokado czy oliwy.

Dzieci mogą więcej

Zupełnie inaczej wygląda kwestia spożycia tłuszczów u najmłodszych. W przypadku dzieci cholesterol jest potrzebny do prawidłowego rozwoju - stanowi budulec błon komórkowych i wspiera pracę mózgu.

Dlatego zgodnie z zaleceniami specjalistów, do trzeciego roku życia masło może być obecne w codziennej diecie dziecka bez obaw o zdrowotne konsekwencje.

red. / polsatnews.pl