Kto premierem z PiS? Pierwszy taki sondaż przed wyborami w 2027 r.

"Kto z poniższych polityków PiS byłby Pana/Pani zdaniem najlepszym kandydatem na premiera w wyborach 2027 roku? (proszę wybrać jedno nazwisko)" - tak postawione pytanie zadano w przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski sondażu.

Na liście polityków zaproponowanej przez ankieterów, najchętniej wskazywano na byłego premiera w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Mateusz Morawiecki zdobył 22,7 proc. poparcia respondentów. Tuż za nim uplasował się Przemysław Czarnek, na którego postawiło 16 proc. badanych.

Kto z PiS na premiera? Przeważają głosy niezdecydowanych

Podium zamyka Andrzej Duda. Byłego prezydenta w roli premiera widziałoby 8,8 proc. osób biorących udział w sondażu. Czwarte miejsce należy do Beaty Szydło, na którą wskazało 3,3 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca zajęli Mariusz Błaszczak (1,8 proc.), Joachim Brudziński (0,9 proc.) i Elżbieta Witek (0,2 proc.).

ZOBACZ: Ziobro ma propozycję dla prokuratury. Podał dwa adresy

Nie sposób odnotować, że najchętniej wybieraną odpowiedzią była opcja "nie wiem/trudno powiedzieć" - zdecydowało się na nią aż 27,2 proc. respondentów. Wielu z ankietowanych wskazywało też inne nazwiska niż te, które pojawiły się na liście przedstawionej w sondażu. Mowa o 19,1 proc. głosów, czyli większym odsetku niż tych oddanych na Przemysława Czarnka.

Mateusz Morawiecki jedynym politykiem PiS w pierwszej dziesiątce rankingu zaufania

Mateusz Morawiecki jest również jedynym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który znalazł się w pierwszej dziesiątce w sondażu zaufania przeprowadzonym w październiku przez IBRiS dla Onetu. Były premier zajął ósme miejsce, uzyskując 33,3 proc. głosów ankietowanych.

Najlepszy wynik zanotował wówczas Karol Nawrocki, na którego wskazało 47 proc. badanych. Tuż za nim znalazł się Radosław Sikorski (44,2 proc.) i Władysław Kosiniak-Kamysz (38,3 proc.).

ZOBACZ: "Pasuje jak pięść do nosa". Mastalerek o prezesie PiS na Marszu Niepodległości

W przypadku polityków, co do których Polacy czują największą nieufność, niechlubne drugie miejsce zajął Jarosław Kaczyński (62,8 proc.). Prezesa PiS "przegonił" w tym przypadku tylko Grzegorz Braun, na którego wskazało 65,3 proc. ankietowanych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni