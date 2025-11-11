Ziobro ma propozycję dla prokuratury. Podał dwa adresy
Zbigniew Ziobro zaproponował prokuraturze, by przeprowadzono jego przesłuchanie poza granicami Polski - przekazał adwokat byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski. Prawnik twierdzi, że "centrum spraw życiowych" lidera dawnej Suwerennej Polski od długiego czasu jest poza jego ojczyzną. Według mediów polityk przekazał dwa adresy do doręczeń korespondencji.
- Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Bartosz Lewandowski.
Jak wskazał, jeden ze wspomnianych adresów jest w Brukseli, gdzie od roku były minister sprawiedliwości mieszka wraz ze swoją rodziną. W stolicy Belgii pracuje też jego żona, pełniąca swoje obowiązki w Parlamencie Europejskim. Drugi z adresów znajduje się na Węgrzech, gdzie - według adwokata Ziobry - były minister będzie "odbierał korespondencję". Jednocześnie Lewandowski nie ujawnił, gdzie konkretnie znajduje się to miejsce.
- Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania - przekazał mec. Lewandowski.
Jak sugeruje "Rz", propozycja złożona przez adwokata obejmuje możliwość przesłuchania Ziobry przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną w polskim konsulacie w Budapeszcie lub Brukseli. Istnieje jednak jeszcze druga opcja - założenia międzynarodowej pomocy prawnej dopuszczają przeprowadzenie czynności przez organ państwa obcego.
Oznacza to, że były prokurator generalny odpowiadałby na pytania zadawane przez sąd lub prokuraturę Węgier lub Belgii. Pytania sporządzone zostałyby jednak przez polską prokuraturę i zawarte we wniosku przesłanym przez stronę polską.
"Nie ma mowy o ukrywaniu się". Adwokat Ziobry o "centrum spraw życiowych" byłego ministra
Zdaniem "Rz", propozycja złożona przez prawnika Ziobry wynika z chęci uniknięcia przez ministra sprawiedliwości tymczasowego aresztowania. Prokuratura lub sąd mogłyby o nie wystąpić, gdyby stwierdzono, że były minister zamierza ukrywać się przed polskim prawem. Hipotezę taką odrzuca jednak mec. Lewandowski.
- Prokuratura została poinformowana o miejscu jego pobytu, więc nie ma mowy o ukrywaniu się, skoro od długiego czasu jego centrum spraw życiowych jest poza Polską - wskazał prawnik.
Przypomnijmy, że by zaistniała możliwość wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania lub międzynarodowego listu gończego, konieczne jest sądowe postanowienie o areszcie dla byłego prokuratora generalnego. W tej sytuacji Ziobro mógłby jednak wystąpić do węgierskiego rządu o azyl i - podobnie jak były wiceminister Marcin Romanowski - go uzyskać, co znacznie ograniczyłoby możliwości zatrzymania go przez polski wymiar sprawiedliwości.
26 zarzutów karnych dla Zbigniewa Ziobry. Dobrzyński: Jest poszukiwany
W poniedziałek z dziennikarzami spotkał się rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Pan Zbigniew Z. decyzją prokuratury, za zgodą Sejmu jest poszukiwany. Prokuratura powierzyła te czynności funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał.
- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył rzecznik.
Prokuratura Krajowa poinformowała, że po decyzji Sejmu o uchyleniu byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitetu oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.
