- Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Bartosz Lewandowski.

Jak wskazał, jeden ze wspomnianych adresów jest w Brukseli, gdzie od roku były minister sprawiedliwości mieszka wraz ze swoją rodziną. W stolicy Belgii pracuje też jego żona, pełniąca swoje obowiązki w Parlamencie Europejskim. Drugi z adresów znajduje się na Węgrzech, gdzie - według adwokata Ziobry - były minister będzie "odbierał korespondencję". Jednocześnie Lewandowski nie ujawnił, gdzie konkretnie znajduje się to miejsce.

Ziobro ma propozycję dla prokuratury. Chce zostać przesłuchany poza Polską

- Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania - przekazał mec. Lewandowski.

Jak sugeruje "Rz", propozycja złożona przez adwokata obejmuje możliwość przesłuchania Ziobry przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną w polskim konsulacie w Budapeszcie lub Brukseli. Istnieje jednak jeszcze druga opcja - założenia międzynarodowej pomocy prawnej dopuszczają przeprowadzenie czynności przez organ państwa obcego.

ZOBACZ: "Mam jedno ostrzeżenie dla Ziobry". Robert Biedroń o przyszłości polityka PiS

Oznacza to, że były prokurator generalny odpowiadałby na pytania zadawane przez sąd lub prokuraturę Węgier lub Belgii. Pytania sporządzone zostałyby jednak przez polską prokuraturę i zawarte we wniosku przesłanym przez stronę polską.

"Nie ma mowy o ukrywaniu się". Adwokat Ziobry o "centrum spraw życiowych" byłego ministra

Zdaniem "Rz", propozycja złożona przez prawnika Ziobry wynika z chęci uniknięcia przez ministra sprawiedliwości tymczasowego aresztowania. Prokuratura lub sąd mogłyby o nie wystąpić, gdyby stwierdzono, że były minister zamierza ukrywać się przed polskim prawem. Hipotezę taką odrzuca jednak mec. Lewandowski.

- Prokuratura została poinformowana o miejscu jego pobytu, więc nie ma mowy o ukrywaniu się, skoro od długiego czasu jego centrum spraw życiowych jest poza Polską - wskazał prawnik.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro: Oskarżam Donalda Tuska o sądową ustawkę

Przypomnijmy, że by zaistniała możliwość wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania lub międzynarodowego listu gończego, konieczne jest sądowe postanowienie o areszcie dla byłego prokuratora generalnego. W tej sytuacji Ziobro mógłby jednak wystąpić do węgierskiego rządu o azyl i - podobnie jak były wiceminister Marcin Romanowski - go uzyskać, co znacznie ograniczyłoby możliwości zatrzymania go przez polski wymiar sprawiedliwości.

26 zarzutów karnych dla Zbigniewa Ziobry. Dobrzyński: Jest poszukiwany

W poniedziałek z dziennikarzami spotkał się rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Pan Zbigniew Z. decyzją prokuratury, za zgodą Sejmu jest poszukiwany. Prokuratura powierzyła te czynności funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał.

- Funkcjonariusze bardzo wnikliwie i skrupulatnie te czynności wykonują. To jedyne informacje, które mogę państwu przekazać (...) Jak funkcjonariusze ABW znajdą (Ziobrę - red.), to natychmiast państwa o tym powiadomimy - zaznaczył rzecznik.

ZOBACZ: Ziobro pójdzie drogą Romanowskiego? "Na pewno bym zachęcał"

Prokuratura Krajowa poinformowała, że po decyzji Sejmu o uchyleniu byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitetu oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni