Biuro Interpolu w Caracas potwierdziło panamskiemu odpowiednikowi, że doszło do "aresztowania Alego Zakiego Hage Jalila", obywatela Wenezueli - poinformowała panamska policja w komunikacie.

Mężczyzna, z pochodzenia Libańczyk, został zatrzymany na wyspie Margarita we wspólnej akcji Interpolu, amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) i lokalnych służb.

Samolot linii Alas Chiricanas eksplodował po starcie z lotniska w panamskiej prowincji Colon 19 lipca 1994 roku. Zginęli wszyscy pasażerowie, w większości członkowie społeczności żydowskiej. Był to najgorszy atak terrorystyczny w historii Panamy.

Sprawiedliwość po 30 latach. Sprawca zamachu zatrzymany

Ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju poinformowało, że zamierza postawić podejrzanego przed krajowym wymiarem sprawiedliwości. Wyraziło również zaniepokojenie faktem, że osoba jednoznacznie powiązana z zamachem przebywała bezkarnie w Wenezueli.

W październiku 2014 roku Stany Zjednoczone zaoferowały nagrodę w wysokości pięć mln dolarów za informacje związane z katastrofą samolotu, którą Izrael i USA powiązał z możliwym zamachem libańskiego ruchu szyickiego Hezbollah.

Panamski wymiar sprawiedliwości wznowił śledztwo po wizycie ówczesnego prezydenta Juana Carlosa Vareli w Izraelu w 2018 r. Izraelski premier Benjamin Netanjahu poinformował go wówczas, że izraelski wywiad również ustalił, iż katastrofa była atakiem terrorystycznym, przeprowadzonym prawdopodobnie przez Hezbollah - przypomniała agencja AFP

