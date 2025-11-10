O tragicznym finale poszukiwań polskiego turysty poinformował Polską Agencję Prasową Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente na północy Madery.

ZOBACZ: Atak na policjantkę pod Poznaniem. Padły strzały, napastnik nie żyje

Jak przekazał, ciało ma zostać przetransportowane do szpitala w Funchal, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i wszystkie rutynowe procedury związane z tego typu przypadkami. Zaznaczył przy tym, że jest za wcześnie, aby mówić o przyczynie śmierci 31-latka.

Madera. Odnaleziono ciało zaginionego 31-letniego Polaka

Policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znalezione zostały "w trudno dostępnym miejscu przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".

- Ciało znajdowało się około 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału, tzw. lewady, w pobliżu miejscowości Boaventura w północnej części wyspy – podano, dodając, że teren ten jest zalesiony oraz stromy.

ZOBACZ: Zderzenie pociągów pasażerskich na Słowacji. Wypadek nieopodal Bratysławy

Mieszkaniec Poznania zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery, wznoszącego się 1862 m n.p.m. w centralnej części wyspy.

W poszukiwania zaangażowanych było pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa oraz osoby prywatne. Akcja kilkukrotnie musiała być przerywana w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Użyto w niej m.in. dronów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni