Tragiczny finał poszukiwań Polaka na Maderze. 31-latek nie żyje
Portugalska policja poinformowała o odnalezieniu ciała zaginionego na Maderze polskiego turysty. Na zwłoki natknął się w północnej części wyspy cywil niezwiązany ze śledztwem. Poszukiwania mieszkańca Poznania prowadzone były z wykorzystaniem m.in. dronów. Trwały od 2 listopada.
O tragicznym finale poszukiwań polskiego turysty poinformował Polską Agencję Prasową Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente na północy Madery.
ZOBACZ: Atak na policjantkę pod Poznaniem. Padły strzały, napastnik nie żyje
Jak przekazał, ciało ma zostać przetransportowane do szpitala w Funchal, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i wszystkie rutynowe procedury związane z tego typu przypadkami. Zaznaczył przy tym, że jest za wcześnie, aby mówić o przyczynie śmierci 31-latka.
Madera. Odnaleziono ciało zaginionego 31-letniego Polaka
Policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znalezione zostały "w trudno dostępnym miejscu przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".
- Ciało znajdowało się około 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału, tzw. lewady, w pobliżu miejscowości Boaventura w północnej części wyspy – podano, dodając, że teren ten jest zalesiony oraz stromy.
ZOBACZ: Zderzenie pociągów pasażerskich na Słowacji. Wypadek nieopodal Bratysławy
Mieszkaniec Poznania zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery, wznoszącego się 1862 m n.p.m. w centralnej części wyspy.
W poszukiwania zaangażowanych było pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa oraz osoby prywatne. Akcja kilkukrotnie musiała być przerywana w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Użyto w niej m.in. dronów.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej