Zdarzenie miało miejsce w sobotę 8 listopada w Ścięgnach w gminie Podgórzyn około godziny 16:30. Jak ustalili policjanci, kierowca białego busa zaczepił idącą drogą nastolatkę i zaproponował jej, że podwiezie ją do domu. Gdy ta odmówiła, mężczyzna stał się agresywny.

Ścięgny. Próba porwania nastolatki. Zatrzymano jedną osobę

30-latek podjął próbę wciągnięcia nastolatki do samochodu, jednak ta nie powiodła się. - Zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ został spłoszony przez innego przejeżdżającego kierującego – relacjonowała w rozmowie z Polsat News podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci rozpoczęli działania i na podstawie analizy nagrań z monitoringu oraz weryfikacji zebranych informacji ustalili, że związek ze sprawą może mieć 30-letni mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego.

- Podejrzewany został zatrzymany następnego dnia. Dziś zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe, które mają na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia – przekazała policjantka.

Wstępnie mężczyzna podejrzewany jest o próbę zmuszenia nastolatki do określonego zachowania, za co grozić mu może nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Ostatecznie o treści zarzutów zadecyduje jednak prokurator.

