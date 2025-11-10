Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w 2025 roku. Prokuratura chciała ustalić, czy były prezydent, który został usunięty z urzędu przez Trybunał Konstytucyjny w kwietniu, celowo prowokował Pjongjang, aby wywołać napięcia między państwami i mieć pretekst do wprowadzenia stanu wojennego.

Korea Południowa. Nowe zarzuty dla byłego prezydenta

Reprezentująca prokuraturę Park Dzi Jang przekazała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że Jun, były minister obrony Kim Jong-hyun i były szef wywiadu wojskowego Jeo In-hyung "sprzymierzyli się", aby zwiększyć ryzyko konfrontacji z Koreą Północną i tym samym "zaszkodzić interesom wojskowym państwa".

Dowody na to śledczy zasięgnęli m.in. z notatek byłego szefa kontrwywiadu, który miał sugerować "stworzenie niestabilnej sytuacji lub wykorzystanie nadarzającej się okazji" do dokonania prowokacji. Z zapisków wynika, że na cel prowokacji wojsko miało wybrać eksponowane miejsce, takie jak Pjongjang, co "sprawiłoby, że Północ straci twarz" i zmusiłoby jej władze do reakcji.

Prokuratura dotarła do nowych informacji. Jun Suk Jeol planował prowokację?

W październiku 2024 r. reżim w Pjongjangu oświadczył, że ma dowody na to, iż Południe wysłało drony nad miasto, by zrzucać tam propagandowe broszury. Władze Seulu nie chciały komentować tych doniesień.

Dążenie do sprowokowania Korei Północnej to kolejne oskarżenie wobec byłego prezydenta. Został on już wcześniej aresztowany pod zarzutami dotyczącymi zamachu stanu w związku ze stanem wojennym, który ogłosił w grudniu 2024 roku; jego wprowadzenie uzasadniał zagrożeniem ze strony Korei Północnej.

W czerwcu br. jego miejsce zajął demokratyczny polityk Li Dze Mjung, który promuje politykę łagodzenia napięć z Pjongjangiem. Junowi, jeśli zostanie winnym, może grozić nawet kara śmierci.

