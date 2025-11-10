Jednak nie 11 listopada. Start polskich satelitów przesunięty
Start pierwszych satelitów polskiego wojska jest opóźniony. Informację w rozmowie z portalem GeekWeek potwierdził rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Satelity miały być pierwotnie wyniesione w Święto Niepodległości 11 listopada.
Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że wyniesienie wojskowych satelitów dla naszej armii przesunięto na 22 listopada. W rozmowie z Interią GeekWeek potwierdził to rzecznik SGWP pułkownik Marek Pietrzak.
O zmianie daty stronę polską poinformowała firma SpaceX, która odpowiada za wyniesienie satelitów w ramach misji Transporter-15. Na razie nie ma informacji o przyczynach zmiany daty.
Wyniesienie satelitów dla Wojska Polskiego to element modernizacji Sił Zbrojnych RP. Polska dotychczas korzystała wyłącznie ze sprzętu naszych sojuszników, w tym przede wszystkim włoskiego programu satelitów radarowych COSMO-SkyMed.
Misja Transporter-15. Dwa programy polskich satelitów
Nowe satelity wojskowe są wynoszone w ramach dwóch programów - MikroSAR oraz PIAST.
MikroSAR to trzy satelity SAR przeznaczone do obserwacji powierzchni Ziemi. Urządzenia opracowała firma ICEYE, a komponent naziemny oraz antenę satelitarną Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Umowa została zainicjowana przez Agencję Uzbrojenia w maju tego roku i opiewa na ponad 800 mln złotych. W ramach misji Transporter-15 wyniesiony zostanie pierwszy z trzech satelitów w tym programie.
ZOBACZ: Firma Muska wyniesie polskiego satelitę. Kwestia najbliższych dni
PIAST to program, który ma swój początek w 2021 roku. Jest finansowny ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacją zajmuje się konsorcjum firm i instytucji badawczych. Zaplanowano trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego za 70 mln zł. Nad projektem pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej pracują Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa i PCO S.A.
