Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że wyniesienie wojskowych satelitów dla naszej armii przesunięto na 22 listopada. W rozmowie z Interią GeekWeek potwierdził to rzecznik SGWP pułkownik Marek Pietrzak.

O zmianie daty stronę polską poinformowała firma SpaceX, która odpowiada za wyniesienie satelitów w ramach misji Transporter-15. Na razie nie ma informacji o przyczynach zmiany daty.

Wyniesienie satelitów dla Wojska Polskiego to element modernizacji Sił Zbrojnych RP. Polska dotychczas korzystała wyłącznie ze sprzętu naszych sojuszników, w tym przede wszystkim włoskiego programu satelitów radarowych COSMO-SkyMed.

Misja Transporter-15. Dwa programy polskich satelitów

Nowe satelity wojskowe są wynoszone w ramach dwóch programów - MikroSAR oraz PIAST.

MikroSAR to trzy satelity SAR przeznaczone do obserwacji powierzchni Ziemi. Urządzenia opracowała firma ICEYE, a komponent naziemny oraz antenę satelitarną Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Umowa została zainicjowana przez Agencję Uzbrojenia w maju tego roku i opiewa na ponad 800 mln złotych. W ramach misji Transporter-15 wyniesiony zostanie pierwszy z trzech satelitów w tym programie.

PIAST to program, który ma swój początek w 2021 roku. Jest finansowny ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacją zajmuje się konsorcjum firm i instytucji badawczych. Zaplanowano trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego za 70 mln zł. Nad projektem pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej pracują Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa i PCO S.A.

