Firma Muska wyniesie polskiego satelitę. Kwestia najbliższych dni

Polska

W poniedziałek na orbitę powinien zostać wyniesiony pierwszy polski satelita wojskowy - poinformował dziennikarz Polsat News Michał Stela. Za operację będzie odpowiadała firma Elona Muska Space X.

Firma Muska wyniesie polskiego satelitę. Kwestia najbliższych dni
X/Michał Stela
Pierwszy polski satelita wojskowy ICEYE powinien trafić na orbitę

Będzie to satelita firmy ICEYE, który został zbudowany w rekordowym czasie. "Według moich informacji pierwsza komunikacja z Polską jest przewidziana na 11 listopada" - poinformował Michał Stela. 

Pierwszy polski satelita trafi na orbitę

"Satelity ICEYE 'widzą' niezależnie od pogody, będą zarządzane przez Wojsko Polskie, które dzięki Agencji Uzbrojenia i Polskiej Grupie Zbrojeniowej ma już centrum kontroli naziemnej" - dodał dziennikarz.

 

 

Umowa na dostawę dla Wojska Polskiego systemu trzech satelitów rozpoznawczych została podpisana w maju przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum złożonym z firmy ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA.

 

O wystrzeleniu w listopadzie pierwszych wojskowych  satelitów, mówił pod koniec sierpnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał wówczas, że bezpieczna przyszłość Polski "jest w nowoczesnych technologiach: w cyberprzestrzeni, w kosmosie, w sztucznej inteligencji i w dronach".

 

ZOBACZ: Premier zapowiada budowę Centrum Operacji Satelitarnych. "Decyzja zapadła dzisiaj"

 

Chodzi o satelity rozpoznawcze wykorzystujące tzw. radar z syntetyczną aperturą (technika takiego radaru polega na zwiększeniu wirtualnego rozmiaru anteny poprzez nadawanie i odbiór sygnałów sondujących za pomocą anteny umieszczonej na ruchomej platformie).

 

Minister obrony podkreślał, że dzięki satelitom możliwe będzie obrazowanie z dużą dokładnością, niezależnie od warunków atmosferycznych. - Niezależnie od pory dnia, czy dzień, czy noc. Niezależnie od zachmurzenia, co utrudniało często obrazowanie, możemy z bardzo dużą dokładnością zobrazować - mówił szef MON.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Niebezpieczna moda w Polsce. Do szpitala trafiają dziesiątki podtrutych osób
Dawid Kryska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ICEYEKOSMOSMONPOLSKASATELITASPACE XWOJSKO POLSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 