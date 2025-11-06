Będzie to satelita firmy ICEYE, który został zbudowany w rekordowym czasie. "Według moich informacji pierwsza komunikacja z Polską jest przewidziana na 11 listopada" - poinformował Michał Stela.

Pierwszy polski satelita trafi na orbitę

"Satelity ICEYE 'widzą' niezależnie od pogody, będą zarządzane przez Wojsko Polskie, które dzięki Agencji Uzbrojenia i Polskiej Grupie Zbrojeniowej ma już centrum kontroli naziemnej" - dodał dziennikarz.

Breaking news 🛰️📡Pierwszy Polski satelita wojskowy powinien zostać wyniesiony na orbitę przez @SpaceX w poniedziałek @KosiniakKamysz @nowePSL

Będzie to satelita @iceye_global @rmodrzewski zbudowany w rekordowym czasie 💪



Według moich informacji pierwsza komunikacja z Polską… pic.twitter.com/XZVczwXQeb — Michal Stela (@michalstela) November 6, 2025

Umowa na dostawę dla Wojska Polskiego systemu trzech satelitów rozpoznawczych została podpisana w maju przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum złożonym z firmy ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA.

O wystrzeleniu w listopadzie pierwszych wojskowych satelitów, mówił pod koniec sierpnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał wówczas, że bezpieczna przyszłość Polski "jest w nowoczesnych technologiach: w cyberprzestrzeni, w kosmosie, w sztucznej inteligencji i w dronach".

Chodzi o satelity rozpoznawcze wykorzystujące tzw. radar z syntetyczną aperturą (technika takiego radaru polega na zwiększeniu wirtualnego rozmiaru anteny poprzez nadawanie i odbiór sygnałów sondujących za pomocą anteny umieszczonej na ruchomej platformie).

Minister obrony podkreślał, że dzięki satelitom możliwe będzie obrazowanie z dużą dokładnością, niezależnie od warunków atmosferycznych. - Niezależnie od pory dnia, czy dzień, czy noc. Niezależnie od zachmurzenia, co utrudniało często obrazowanie, możemy z bardzo dużą dokładnością zobrazować - mówił szef MON.

