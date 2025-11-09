Atak dronów przeprowadzony w nocy przez Ukrainę wywołał przejściowe zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i ciepła w Woroneżu w południowo-zachodniej Rosji, ale nie spowodował ofiar w ludziach - poinformował gubernator obwodu woroneskiego Aleksander Gusiew. Woroneż, około 500 km od Moskwy, liczy ponad milion mieszkańców.

ZOBACZ: Nocny atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte ze względów bezpieczeństwa

Gusiew przekazał, że kilka dronów zostało zneutralizowanych przez systemy walki elektronicznej, co spowodowało pożar w ''obiekcie użyteczności publicznej'', który szybko ugaszono. Wyjaśnił, że podjęte środki bezpieczeństwa wywołały krótkotrwałe zmiany temperatury centralnego ogrzewania w niektórych domach oraz krótkie przerwy w dostawach energii elektrycznej w niektórych częściach miasta, ale później dostawy powróciły do normy.

Atak dronów na Rosję. Moskwa nie odniosła się do uderzeń

Jak zauważył Reuters, rosyjskie ministerstwo obrony w niedzielnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych nie wspomniało o żadnych dronach zestrzelonych nad obwodem woroneskim. Resort obrony informuje o liczbie dronów zniszczonych przez swoje jednostki, a nie o liczbie dronów wystrzelonych przez Ukrainę.

ZOBACZ: Spektakularny atak morskich dronów na Rosję. Jest nagranie

Ministerstwo podało, że w ciągu nocy zniszczono lub przechwycono łącznie 44 ukraińskie drony, w tym 43 nad przygranicznym obwodem briańskim i jeden w obwodzie rostowskim w południowej Rosji.

Niezależenie od tego, również w niedzielę lokalne władze w Taganrogu w obwodzie rostowskim poinformowały, że awaryjne wyłączenie linii wysokiego napięcia spowodowało brak prądu w kilku dzielnicach miasta. Władze nie podały przyczyny wyłączenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni