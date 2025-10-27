Nocny atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte ze względów bezpieczeństwa

Jak przekazał mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin w serwisie Telegram, ataki rozpoczęły się tuż przed godziną 22. czasu moskiewskiego (21. czasu polskiego), a ich zestrzeliwanie trwało około sześciu godzin.

Atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte

Reuters poinformował, że według doniesień agencji nadzorującej ruch lotniczy Rosawiacja, ze względów bezpieczeństwa zostały zamknięte lotniska Moskwa-Domodiedowo i Moskwa-Żukowskij.

ZOBACZ: Jeden z największych ataków. Ukraińcy posłali setki dronów

Według informacji przekazanych przez Unian, w niedzielę w Moskwie i obwodzie moskiewskim słyszane były eksplozje. Ukraiński serwis opublikował na Telegramie zdjęcia i nagrania, pokazujące unoszący się dym, a także zdjęcia rosyjskich wojskowych, ochraniających moskiewską przestrzeń powietrzną.

Rosyjskie władze przekazały, że łącznie strącone zostały 193 ukraińskie drony, w tym 34 skierowane w stronę Moskwy i 47 nad obwodem briańskim. Brak jest rzetelnych informacji o rzeczywistych szkodach - Rosja nie ujawnia prawdziwej skali strat na swym terytorium, o ile nie są to obiekty cywilne.

Władze ukraińskie nie skomentowały doniesień z Rosji. Kijów wcześniej oświadczył, że jego ataki mają na celu zniszczenie infrastruktury, kluczowej dla prowadzenia wojny Rosji na Ukrainie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / Reuters