Nocny atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte ze względów bezpieczeństwa

Świat

Dwa z czterech moskiewskich lotnisk zostały zamknięte z powodu ataku dronów na stolicę Rosji - podała agencja Reutera, powołując się na komunikaty lokalnych władz. Rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyły 34 bezzałogowce nad Moskwą.

Nocny atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte ze względów bezpieczeństwa
Pixabay
W nocy doszło do ataku dronów na Moskwę
Jak przekazał mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin w serwisie Telegram, ataki rozpoczęły się tuż przed godziną 22. czasu moskiewskiego (21. czasu polskiego), a ich zestrzeliwanie trwało około sześciu godzin.

Atak dronów na Moskwę. Dwa lotniska zamknięte

Reuters poinformował, że według doniesień agencji nadzorującej ruch lotniczy Rosawiacja, ze względów bezpieczeństwa zostały zamknięte lotniska Moskwa-Domodiedowo i Moskwa-Żukowskij. 

 

ZOBACZ: Jeden z największych ataków. Ukraińcy posłali setki dronów

 

Według informacji przekazanych przez Unian, w niedzielę w Moskwie i obwodzie moskiewskim słyszane były eksplozje. Ukraiński serwis opublikował na Telegramie zdjęcia i nagrania, pokazujące unoszący się dym, a także zdjęcia rosyjskich wojskowych, ochraniających moskiewską przestrzeń powietrzną.

 

Rosyjskie władze przekazały, że łącznie strącone zostały 193 ukraińskie drony, w tym 34 skierowane w stronę Moskwy i 47 nad obwodem briańskim. Brak jest rzetelnych informacji o rzeczywistych szkodach - Rosja nie ujawnia prawdziwej skali strat na swym terytorium, o ile nie są to obiekty cywilne.

 

Władze ukraińskie nie skomentowały doniesień z Rosji. Kijów wcześniej oświadczył, że jego ataki mają na celu zniszczenie infrastruktury, kluczowej dla prowadzenia wojny Rosji na Ukrainie.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało.

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
jp / polsatnews.pl / Reuters
