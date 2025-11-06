20 tysięcy biegaczy uczci Święto Niepodległości w Warszawie

Wzdłuż trasy pojawią się kibice, którzy tradycyjnie towarzyszą biegaczom i nadają wydarzeniu wyjątkowy charakter, budując niezwykłą atmosferę.

35. Bieg Niepodległości w Warszawie

Bieg Niepodległości w Warszawie to nieodłączny element obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Od lat gromadzi tysiące biegaczy, którzy w biało-czerwonych barwach wspólnie świętują ten wyjątkowy dzień. Wydarzenie jest współorganizowane przez m.st Warszawę, Fundację "Maraton Warszawski" i Aktywną Warszawę.

35. Bieg Niepodległości odbędzie się tradycyjnie 11 listopada. Punktualnie o 11:11 wystartuje bieg główny na 10 km. Przed rozpoczęciem uczestnicy ustawią się w białych i czerwonych koszulkach, tworząc żywą flagę Polski, a następnie wspólnie odśpiewają hymn narodowy. Organizatorzy zachęcają, by tego dnia założyć biały lub czerwony strój i zająć miejsce zgodnie z wytycznymi: osoby w białych koszulkach od strony torowiska, a w czerwonych po stronie przeciwnej. Start biegu odbywać się będzie w turach, co zapewni płynne i bezpieczne wejście na trasę.

Oprócz biegu głównego zaplanowano również wydarzenia towarzyszące. O godzinie 10:00 wystartuje Mila Niepodległości — bieg dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat na dystansie 1918 metrów, symbolicznie nawiązującym do roku odzyskania niepodległości. W programie znalazł się także marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, przeznaczony dla osób preferujących spokojniejszą formę aktywności.

- 11 listopada to dzień, który przypomina nam, jak cennym darem jest wolność. Cieszę się, że w Warszawie potrafimy świętować ten wyjątkowy moment wspólnie – aktywnie, z pasją i w biało-czerwonych barwach. Bieg Niepodległości to nie tylko sportowa rywalizacja, ale piękny symbol jedności, pamięci i dumy z bycia Polakami – mówi Renata Kaznowska, Wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Jedna z najważniejszych biegowych tradycji w Warszawie

W wydarzeniu weźmie udział ponad 20 tysięcy osób - to wyraźny sygnał, że Bieg Niepodległości pozostaje jedną z najważniejszych biegowych tradycji w Warszawie. Na starcie staną zawodnicy o różnych poziomach doświadczenia, łącząc sportową rywalizację z ideą wspólnego świętowania. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Warszawy do kibicowania - obecność widzów wzdłuż trasy zawsze dodaje uczestnikom energii i wzmacnia patriotyczny charakter wydarzenia.

Do kibicowania zaprasza również PKO Bank Polski - główny sponsor 35. Biegu Niepodległości:

- PKO Bank Polski od wielu lat wspiera wydarzenia, które łączą społeczność wokół takich wartości, jak wolność, aktywność i wspólnota. Jesteśmy dumni, że około 21 000 biegaczy uczci rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości aktywnie. Wspólnie stworzymy biało-czerwoną flagę i dumnie ruszymy na trasę, pokonując każdy kolejny krok. To święto nas wszystkich, więc zachęcam również kibiców do przybycia na 35. Bieg Niepodległości, wspierania biegaczy i dzielenia się pozytywną energią - mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal inspirowany narodowymi motywami. To wyróżnienie za sportowy wysiłek, ale także wyraz szacunku dla historii i wartości, które łączy to wydarzenie.

Zwieńczenie Warszawskiej Triady Biegowej

35. Bieg Niepodległości stanowi zwieńczenie tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", w skład której wchodzą także Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Każde z tych wydarzeń upamiętnia ważne momenty w historii Polski, łącząc sportową rywalizację z ideą pielęgnowania pamięci narodowej. Medale z trzech biegów tworzą wspólną całość – symboliczny zestaw, który układa się w obraz polskiej drogi do wolności.

– W Biegu Niepodległości piękne jest to, że łączy ludzi w każdym wieku i na każdym poziomie sportowym. Na starcie stają doświadczeni biegacze, debiutanci, rodziny i osoby, które specjalnie przyjeżdżają do Warszawy, by wspólnie przeżyć ten dzień. To wydarzenie pełne emocji i poczucia wspólnoty. Najpiękniejsze jest to, że każdy daje coś od siebie, a razem tworzymy wydarzenie, z którego Warszawa naprawdę może być dumna - mówi Magdalena Skrocka, Dyrektorka 35. Biegu Niepodległości.

Pakiety startowe na 35. Bieg Niepodległości można odebrać w Biurze Zawodów w Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82, Warszawa), na poziomie 0, przy wejściu głównym. Biuro będzie otwarte w dniach 7–10 listopada. Dokładne godziny pracy oraz informacje dotyczące odbioru pakietów dostępne są na stronie: https://biegniepodleglosci.waw.pl/biuro-zawodow/

W dniu biegu (11 listopada) biuro będzie zamknięte. Jedynie uczestnicy przyjeżdżający spoza Warszawy będą mogli odebrać wcześniej opłacone pakiety między 8:00 a 10:00.

***

Fundacja "Maraton Warszawski" tworzy największe wydarzenia biegowe w Polsce. Jest organizatorem takich cyklicznych imprez jak Maraton Warszawski, Półmaraton Warszawski, Maraton Sztafet. Jest współorganizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć": biegów Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego i Niepodległości. Od lat promuje zdrowie, wspiera sport amatorski, prowadzi największy charytatywny program biegowy w Polsce - #BiegamDobrze i jest wydawcą kultowego portalu MagazynBieganie.pl

