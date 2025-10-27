Organizm potrzebuje witaminy B12 w niewielkich ilościach, jednak jej obecność jest niezwykle ważna dla pracy mózgu, nerwów oraz procesów metabolicznych. Kiedy jej poziom spada, ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze.

Czym właściwie jest witamina B12?

Kobalamina, najczęściej określana jako witamina B12, pełni kilka istotnych funkcji. Uczestniczy w syntezie DNA, bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek i wspiera działanie układu nerwowego. Jej zapotrzebowanie u osoby dorosłej wynosi około 2,4 µg dziennie. To niewiele, ale jej deficyt potrafi odbić się na całym organizmie.

Sygnały niedostatecznej podaży witaminy b12 narastają zwykle stopniowo. Pojawiają się kłopoty z pamięcią i skupieniem, przewlekłe zmęczenie, poczucie utraty sił, wahania nastroju z rozdrażnieniem, a nawet objawy depresyjne. U wielu osób dochodzą do tego:

zawroty głowy

problemy trawienne (od zaniku łaknienia po biegunki czy zaparcia)

utrata odczuwania apetytu

zapalenie języka

trudność z utrzymaniem równowagi.

Charakterystyczne bywa mrowienie w stopach i dłoniach oraz drętwienie kończyn. Ten zestaw dolegliwości nie musi wystąpić jednocześnie, dlatego łatwo go pomylić z innymi schorzeniami.

Kto powinien uważać najbardziej na niedobór?

Na zbyt niski poziom kobalaminy szczególnie narażone są osoby starsze, u których fizjologicznie spada wchłanianie witaminy w przewodzie pokarmowym. Podwyższone ryzyko dotyczy także:

osób z chorobami żołądka i jelit (np. celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, stany po resekcji)

pacjentów długotrwale przyjmujących leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego

kobiet w ciąży oraz karmiących - w tej grupie prawidłowy poziom ma znaczenie dla przebiegu ciąży i rozwoju dziecka

Instytucje edukujące w zakresie żywienia zwracają uwagę, że stężenie u matki przekłada się na zasoby u noworodka; zbyt mała podaż po porodzie i karmienie wyłącznie piersią przy niedoborach u matki mogą skutkować u niemowlęcia apatią czy zaburzeniami snu. Do grupy ryzyka zaliczają się również wegetarianie i weganie, ze względu na ograniczoną obecność tej witaminy w diecie roślinnej.

Skąd czerpać witaminę b12? Rola codziennego jadłospisu

Najbogatsze źródła znajdują się w żywności pochodzenia zwierzęcego. Wysokie ilości zawierają ryby, podroby, mięso, a także nabiał i jaja. Osoby unikające tych produktów mogą sięgnąć po napoje roślinne wzbogacane kobalaminą. Gdy dieta nie pokrywa zapotrzebowania, rozsądnym rozwiązaniem bywa suplementacja ustalona po konsultacji ze specjalistą i na podstawie badań.

A czy istnieje ryzyko nadmiaru witaminy b12 w organizmie? Przedawkowanie zdarza się rzadko, ponieważ nadwyżki są wydalane z moczem. Jeśli jednak dawki są bardzo wysokie, mogą wystąpić bóle głowy, reakcje skórne o charakterze alergicznym lub wymioty.

Utrzymujące się nieprawidłowo wysokie stężenia w badaniach laboratoryjnych bywają czasem sygnałem problemów z nerkami, wątrobą albo zaburzeń hematologicznych - to sytuacja wymagająca oceny lekarskiej.

Kiedy wykonać badania i jak działać dalej?

Warto rozważyć oznaczenie poziomu tej witaminy, gdy mrowienie kończyn, osłabienie, zawroty głowy, problemy z pamięcią czy pogorszenie nastroju utrzymują się przez dłuższy czas. Wystarczy wykonanie badania krwi, zazwyczaj rano, na czczo. Oznacza się poziom witaminy B12 w surowicy, a czasem także dodatkowo homocysteinę.

U osób na diecie roślinnej, w ciąży, w okresie karmienia lub z chorobami przewodu pokarmowego kontrola powinna być planowana regularnie, wraz z omówieniem diety i ewentualnych suplementów.

