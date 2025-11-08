- Sześcioro naszych obywateli straciło życie w pożarze, który wybuchł ok. godz. 9 rano w dystrykcie Dilovasi. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym z powodu odniesionych oparzeń. (...) Czterech innych rannych jest w stanie stosunkowo stabilnym i również otrzymuje pomoc medyczną - powiedział Ilhami Aktas, gubernator prowincji Kocaeli, w której znajduje się Dilovasi.

Dodał on, że pożar został już ugaszony, a strażacy, we współpracy z prokuraturą, prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn pożaru.

Turcja. Ogromny pożar fabryki z perfumami

- Usłyszałem eksplozję... Wyjrzałem z balkonu i zobaczyłem, że ubrania kolegi się zapaliły. Wziąłem wąż i ugasiłem płomienie. Potem zobaczyłem, jak płomienie ogarniają fabryki. Z budynku dobiegały krzyki - powiedział lokalnej telewizji świadek, cytowany przez agencję AFP.

Jak wynika ze zdjęć i nagrań wideo przekazywanych przez tureckie media, dwa piętra budynku wykorzystywanego jako magazyn i fabryka perfum zostały doszczętnie strawione przez płomienie. W położonym ok. 70 km na południowy wschód od Stambułu Dilovasi znajdują się liczne fabryki i magazyny przemysłowe.

Wyrazy współczucia przekazał prezydent Turcji. "Składam kondolencje rodzinom i bliskim naszych braci i sióstr, którzy stracili życie w pożarze, a rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w serwisie X Recep Tayyip Erdogan.

