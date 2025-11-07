Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że w okresie 8-11 listopada należy spodziewać się pogody w kratkę. Sobota i niedziela najprawdopodobniej upłyną w blasku promieni słońca. Warunki będą dość przyjemne, umiarkowanie ciepłe i z przewagą przejaśnień, zwłaszcza na południu Polski.

Jednak już poniedziałek i wtorek nastąpi pogorszenie. Pojawi się więcej chmur, możliwe są również będą opady deszczu. Miejscami w regionach podgórskich wystąpią gęste mgły ograniczające widoczność, co może utrudnić podróż samochodem. Tam należy szczególnie uważać. I to właśnie te rejony, które mogą przynieść rozczarowanie wypoczywającym.

Pogoda na długi listopadowy weekend. Pochmurnie czy słonecznie?

Pierwsze dwa dni długiego weekendu będą dla przeważającej części Polski słoneczne.

"Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz miejscami na wschodzie i zachodzie kraju wzrastające do dużego" - informuje IMGW.

Z kolei mieszkańcy ściany zachodniej i południowo-zachodniej mogą spodziewać się słonecznej aury.

Zmiany nastąpią od 9 listopada. Wówczas pojawią się wszędzie zachmurzenia, duże po całkowite. Tylko na południu możliwe będą przejaśnienia.

Pogodowy zwrot w drugiej części długiego wypoczynku. Gęste chmury i deszcz

W poniedziałek już niestety cała Polska skryje się pod chmurami. Mogą wystąpić miejscami słabe opady deszczu. Przejaśnienia mogą pojawić się dopiero we wtorek, 11 listopada, z czego z pewnością ucieszą się osoby, planujące uczestnictwo w marszach patriotycznych i wydarzeniach upamiętniających odzyskanie niepodległości.

W długi weekend śniegu nie spodziewają się nawet górale. A wszystko za sprawą temperatury. W sobotę i niedziele jej wartość minimalna wyniesie na przeważającej części kraju 1-4 st. Celsjusza. Z kolei maksymalna 8-10 st. na północy i 13-14 stopni na południu.

Zimniej będzie w poniedziałek i wtorek. Spodziewać się należy minimalnie do 0 do 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 3-7 st. na pozostałym obszarze kraju. Maksymalna temperatura wyniesie z kolei 4-6 st. na północnym wschodzi i 7-9 st. w pozostałych częściach Polski.

Mgliście i niebezpiecznie

Rankiem 8 listopada mgły ograniczą widoczność do 100-200 m. Trudne warunki będą panować zwłaszcza w regionach podgórskich. Tam kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, jeśli planują wyjazd przed południem.

Tam, gdzie pojawią się mgły, należy też spodziewać się dużego wzrostu zachmurzenia. W efekcie przez cały dzień mogą panować trudne warunki do jazdy.

red. / polsatnews.pl