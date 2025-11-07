Akcja ewakuacyjna prowadzona została we Wrześni, gdzie znaleziono niewybuchy. Informację o nietypowym znalezisku służby otrzymały w środę. W toku prowadzonych czynności okazało się, że w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 znajdują się m.in. granaty oraz pocisk artyleryjski.

Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczyły obiekty oraz miejsce ich znalezienia. W czwartek zamknięty został budynek szkoły, lokalne władze wydały natomiast komunikat związany z koniecznością usunięcia niewybuchów z nieruchomości przy ul. Batorego 8.

ZOBACZ: Niewybuch w pobliżu torów. Ruch pociągów wstrzymany

Lokatorzy budynków przy ul. Piastów - numery od 1 do 4 – i przy ul. Batorego – numery 6, 8, 9, 12 i 13 - mieli opuścić swoje mieszkania w piątek najpóźniej do godziny 8.30. Ewakuowanych zostało łącznie ok. 300 osób. Na miejscu pracują saperzy.

- Ewakuacja osób z rejonu zagrożonego prowadzona jest z uwagi na wydobycie i przetransportowanie ujawnionych dwóch granatów F1, artyleryjskiego pocisku odłamkowego kal. 75 mm, dwóch zapalników oraz amunicji strzeleckiej kal. 9 mm - przekazał PAP asp. Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Ewakuacja mieszkańców Wrześni. Odnaleziono niewybuchy

Pełnomocnik ds. wojskowych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni Piotr Zdunowski powiedział PAP, że w czwartek władze poinformowały mieszkańców o ewakuacji. - Dotarliśmy do wszystkich mieszkańców, wręczyliśmy im ulotki. Zebraliśmy też informacje o osobach, które będą dzisiaj same się ewakuowały, oraz o osobach, które my będziemy przewozili do wrzesińskiego Ośrodka Kultury, tam mają zabezpieczone miejsce - powiedział.

- Zbieraliśmy także informacje o osobach, które będą wymagały przewiezienia służbami medycznymi, czyli osoby chore, leżące i będą one zabezpieczone w ośrodku zdrowia - wskazał. - Jak zakończymy tę akcję, sprawdzimy bloki i je zaplombujemy. Wtedy dopiero saperzy będą mogli rozpocząć swoje działanie. Są one planowane na godzinę 10.00 - poinformował.

ZOBACZ: Dzieci trafiły na niewybuch. Skończyło się ewakuacją

Powrót mieszkańców do mieszkań możliwy będzie po zakończeniu akcji, najprawdopodobniej po godz. 14.00.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni