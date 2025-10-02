Niewybuch w pobliżu torów. Ruch pociągów wstrzymany

Ruch na linii kolejowej nr 61 między Częstochową a Lublińcem został wstrzymany z powodu znalezienia niewybuchu. Według informacji przekazanych przez policję, najprawdopodobniej chodzi o pocisk z czasów II wojny światowej.

Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy KMP w Częstochowie, osoby pracujące przy poprawie parametrów linii kolejowej, znalazły niewybuch, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Znalezisko odkryto w miejscowości Blachownia w powiecie częstochowskim.

Linia kolejowa zablokowana. Znaleziono niewybuch

- Na pewno nie jest to akcja sabotażowa - zapewniła podkomisarz Poznańska.

Do czasu zakończenia działań zabezpieczających przez odpowiednie służby, trasa pozostanie zablokowana. Na miejscu będą pracować m.in. pirotechnicy.

Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych poinformowała, że uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Częstochowa Stradom - Blachownia. Koleje Śląskie wprowadziły komunikację zastępczą na odcinku Częstochowa - Lubliniec.

Pociągi "ŚLĘŻA’" relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny i Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia zostały odwołane na odcinku Częstochowa Stradom – Herby Stare.

Na odcinku Opole Główne - Wrocław Główny podróżnym umożliwiono przejazd oraz uzgodniono honorowanie biletów pociągów z Ustki do Przemyśla Głównego.

