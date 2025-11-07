"Gang nastolatków" z Rosji chwali się wybrykami w sieci. Policja nie reaguje

Jak informuje niezależny białoruski portal informacyjny Nexta, gang "Cool Peppers" z Krasnodaru (europejska część Rosji) terroryzuje mieszkańców miasta już od kilku miesięcy.

Zdaniem świadków, nastolatkowie nękają i atakują swoich rówieśników oraz przypadkowych przechodniów. Grupa ta ma być również odpowiedzialna za brutalne pobicie.

"Gang nastolatków" chwali się w sieci przestępstwami. Rosyjska policja milczy

"Cool Peppers" liczy około 20-30 osób i działa głównie na terenie dzielnicy Gubernskiej w Krasnodarze, w którym mieszka ponad 1,1 mln osób.

Miejscowi uważają, że policja ignoruje doniesienia o przestępstwach popełnianych przez nastolatków, mimo że ci nieraz nagrywają swoje poczynania i wrzucają je do mediów społecznościowych.

Zmęczeni awanturami gangu i bezczynnością policji mieszkańcy Krasnodaru organizują obywatelskie patrole, które mają zapobiec kolejnym pobiciom na terenie miasta.

Nastolatkowie z Rosji odpowiedzialni za brutalne pobicia. "Ludzie są zmęczeni"

Jedna z kobiet mieszkających w Krasnodarze udzieliła wywiadu lokalnym mediom, w którym przekazała, że członkowie gangu "Cool Peppers" brutalnie pobili jej 14-letnią córkę, która otarła się o śmierć.

Zdaniem matki dziewczyny, główną sprawczynią ataku miała być znana rosyjskiej policji 16-letnia Liza, trenująca sztuki walki.

- Ludzie są wyczerpani i przestali wierzyć, że policja ochroni ich dzieci – przekazała kobieta.

