- Prokuratura zebrała materiał bardzo bogaty, który świadczy o bardzo wysokim prawdopodobieństwie, że doszło do naruszenia prawa przez pana Ziobrę w czasie pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego - mówił Rosati w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem i Karoliną Olejak.

Były szef polskiej dyplomacji uważa, że Zbigniew Ziobro wielokrotnie naruszył konstytucję i powinien ponieść za to konsekwencje prawne.

Głosowanie ws. immunitetu Ziobry. Rosati: "Doczekaliśmy się"

- Jeśli chodzi o obszar wymiaru sprawiedliwości to był to obszar funkcjonowania państwa, w którym rządy PiS dokonały największych zniszczeń, naruszeń konstytucji konstytucji i prawa - stwierdził Rosati.

Zdaniem polityka "pisowska władza w sposób bardzo otwarty i bezwstydny łamała prawo w bardzo wielu obszarach". Zapytany o sposób, w jaki proces Zbigniewa Ziobry relacjonują prawicowe media, Dariusz Rosati stwierdził, że jest to "próba przykrycia" przestępstw posła PiS.

- Mamy do czynienia z typową pisowską próbą przykrycia rzeczywistych win, przestępstw i próbą skierowania uwagi opinii publicznej w stronę polityki, że to jest polityczna gra, zemsta Donalda Tuska. To wszystko jest zawracanie głowy - mówił.

Ekonomista dodał, że w jego opinii najcięższe przestępstwa Ziobry to malwersacje ws. środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz inwigilowanie polityków PiS systemem Pegasus.

- Tu nie chodzi o zemstę. Tu chodzi o to, żeby po prostu ponieść konsekwencje za działania sprzeczne z prawem - skonkludował Rosati.

Chaos w polskim sądownictwie. Były szef MSZ obwinia PiS

Dariusz Rosati został również zapytany o to, czy Zbigniew Ziobro ma szansę na sprawiedliwy, bezstronny proces sądowy. Były szef MSZ powiedział, że winę za chaos w polskim sądownictwie ponoszą politycy poprzedniej władzy, a sam Ziobro odpowie przed wymiarem sprawiedliwości na tych samych zasadach, co każdy inny obywatel.

- O winie przesądzi niezawisły sąd (...) Pełną winę za ten cały bałagan, jaki powstał w wymiarze sprawiedliwości ponosi Prawo i Sprawiedliwość, ponoszą poprzednie rządy - mówił ekspert.

Zapytany o to, dlaczego część Polaków nie ufa w transparentność wymiaru sprawiedliwości, Dariusz Rosati stwierdził, że "bardzo wielu z nich może być pod wpływem propagandy pisowskiej, która wylewała się każdego dnia z telewizji publicznej podczas rządów PiS".

