Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w dniu głosowania nad uchyleniem jego immunitetu wciąż przebywa na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. aresztu. "Może im nie wyjść"

Polityk na kilka godzin przed głosowaniem, udzielił krótkiego wywiadu na antenie TV Republika, w którym odniósł się do doniesień o możliwych działaniach prokuratury wobec jego osoby.

- Dotarły do mnie informacje, że dyżur w sobotę ma sędzia znany ze swoich nieukrywanych sympatii politycznych. Jeżeli byłoby to prawdą, to z większym zrozumieniem możemy podejść do wypowiedzi Tuska na Twitterze, który z góry, bez cienia wątpliwości przesądził, że zostanę aresztowany - powiedział.

Zasugerował także, że wypowiedzi premiera w sprawie jego ewentualnego zatrzymania przypominają praktyki z państw autorytarnych. - Tylko przywódcy takich krajów mają odwagę zapowiadać aresztowanie, zanim zapadnie wyrok sądu - stwierdził.

Polityk ocenił, że "może im nie wyjść w tej sytuacji", ponieważ - jak twierdzi - jego wyjazd do Budapesztu był powszechnie znany. - Od tygodnia było trąbione w mediach, że ja będę w Budapeszcie. Aresztowanie mnie w dniu, w którym mnie nie ma w Polsce, to byłby pewien ewenement - dodał.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura prowadzi śledztwo

Wniosek Prokuratury Krajowej dotyczący Ziobry przekazał w ubiegłym tygodniu do Sejmu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Prokuratura wskazuje też Ziobrę jako osobę, która zdecydowała o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Ponadto prokuratura chce mu zarzucić również ukrywanie dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną.

Wśród tych dokumentów jest list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazujący na podejrzenie wykorzystywania funduszu przez Solidarną Polskę w trakcie kampanii wyborczej - wątek ten jest często podnoszony przez posłów koalicji rządzącej.

