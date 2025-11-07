"Poczyniliśmy znaczący postęp". Zaskoczenie po słowach Donalda Trumpa
- Jeszcze nie osiągnęliśmy porozumienia między Ukrainą a Rosją, ale myślę, że poczyniliśmy znaczący postęp - oświadczył Donald Trump. Prezydent USA stwierdził również, że w efekcie nałożonych przez Waszyngton sankcji eksport rosyjskiej ropy "znacznie spadł".
Donald Trump wydał zaskakujące oświadczenie na temat postępów w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie - podaje agencja Unian.
Prezydent USA ogłosił podczas spotkania z przedstawicielami państw Azji Środkowej w Białym Domu "znaczący postęp" w zakończeniu konfliktu.
Donald Trump mówił o wojnie na Ukrainie. "Znaczący postęp"
Trump kolejny raz mówił, że jego administracja zawarła porozumienie pokojowe między Armenią a Azerbejdżanem. Ponownie oświadczył też, że jest to jedna z ośmiu wojen, które Stany Zjednoczone - jak twierdzi - zakończyły w ciągu ośmiu miesięcy.
- Chcemy doprowadzić do kolejnego, jeśli to możliwe, porozumienia między Rosją a Ukrainą. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu, ale myślę, że poczyniliśmy znaczący postęp - oznajmił prezydent USA.
Pytany o skutki sankcji nałożonych na Rosję, Trump zauważył, że eksport rosyjskiej ropy "znacznie spadł" i wyraził nadzieję, iż wpłynie to na zakończenie wojny w Ukrainie.
- Chcemy tylko, żeby ta wojna się skończyła. Ginie tak wiele osób. Wierzymy, że w pewnym momencie opamiętają się i to powstrzymają - powiedział prezydent USA.
Wojna w Ukrainie. Oświadczenie Trumpa w sprawie negocjacji. W tle bitwa o Pokrowsk
Tymczasem analitycy są przekonani, że Rosja za wszelką cenę chce zająć Pokrowsk, aby pokazać Donaldowi Trumpowi, że Ukraina "nie jest w stanie" powstrzymać rosyjskiej ofensywy.
Jednocześnie media podają, że pomijając implikacje geopolityczne, militarne znaczenie utraty Pokrowska może być dla Ukrainy stosunkowo niewielkie.
Stopniowe sukcesy Rosji wiążą się też z ogromnymi kosztami. Choć Ukraina dąży do utrzymania Pokrowska, dowódcy argumentują, iż wysokie straty, jakie ukraińskie siły zbrojne zadają wojskom rosyjskim w tym rejonie, szkodzą całej kampanii wojskowej Moskwy.
