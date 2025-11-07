Donald Trump wydał zaskakujące oświadczenie na temat postępów w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie - podaje agencja Unian.



Prezydent USA ogłosił podczas spotkania z przedstawicielami państw Azji Środkowej w Białym Domu "znaczący postęp" w zakończeniu konfliktu.

Donald Trump mówił o wojnie na Ukrainie. "Znaczący postęp"

Trump kolejny raz mówił, że jego administracja zawarła porozumienie pokojowe między Armenią a Azerbejdżanem. Ponownie oświadczył też, że jest to jedna z ośmiu wojen, które Stany Zjednoczone - jak twierdzi - zakończyły w ciągu ośmiu miesięcy.

- Chcemy doprowadzić do kolejnego, jeśli to możliwe, porozumienia między Rosją a Ukrainą. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu, ale myślę, że poczyniliśmy znaczący postęp - oznajmił prezydent USA.

ZOBACZ: Moskwa odpowiada na zapowiedzi Trumpa. "Konsekwencje są nieuniknione"

Pytany o skutki sankcji nałożonych na Rosję, Trump zauważył, że eksport rosyjskiej ropy "znacznie spadł" i wyraził nadzieję, iż wpłynie to na zakończenie wojny w Ukrainie.

- Chcemy tylko, żeby ta wojna się skończyła. Ginie tak wiele osób. Wierzymy, że w pewnym momencie opamiętają się i to powstrzymają - powiedział prezydent USA.

Wojna w Ukrainie. Oświadczenie Trumpa w sprawie negocjacji. W tle bitwa o Pokrowsk

Tymczasem analitycy są przekonani, że Rosja za wszelką cenę chce zająć Pokrowsk, aby pokazać Donaldowi Trumpowi, że Ukraina "nie jest w stanie" powstrzymać rosyjskiej ofensywy.

Jednocześnie media podają, że pomijając implikacje geopolityczne, militarne znaczenie utraty Pokrowska może być dla Ukrainy stosunkowo niewielkie.

Stopniowe sukcesy Rosji wiążą się też z ogromnymi kosztami. Choć Ukraina dąży do utrzymania Pokrowska, dowódcy argumentują, iż wysokie straty, jakie ukraińskie siły zbrojne zadają wojskom rosyjskim w tym rejonie, szkodzą całej kampanii wojskowej Moskwy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni