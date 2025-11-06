W ostatnich dniach świat ponownie zwrócił uwagę na temat broni jądrowej po wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tydzień temu amerykański przywódca opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że "ze względu na programy testowe innych krajów polecił Departamentowi Wojny rozpoczęcie testów naszej broni jądrowej na równych zasadach".

W kolejnych dniach Trump rozwinął swoją myśl w wywiadzie dla stacji CBS, twierdząc, że zarówno Rosja, jak i Chiny prowadzą niejawne próby nuklearne. - Rosja testuje, Chiny testują, ale o tym nie mówią. Testują głęboko pod ziemią, gdzie ludzie nie wiedzą dokładnie, co się dzieje z tą próbą. Oni testują, a my nie. Musimy testować - powiedział prezydent USA.

Kreml odpowiada na zapowiedzi Trumpa. "Konsekwencje są nieuniknione"

Deklaracje Trumpa natychmiast wywołały reakcję w Moskwie. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent Dmitrij Miedwiediew w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdził, że słowa amerykańskiego przywódcy mogą mieć daleko idące konsekwencje.



"Nikt nie wie, co Trump miał na myśli mówiąc o 'testach nuklearnych' (sam prawdopodobnie nie wie). Ale jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. A konsekwencje tych słów są nieuniknione: Rosja będzie zmuszona sama ocenić celowość przeprowadzenia pełnoprawnych testów nuklearnych" - napisał Miedwiediew.

Do sprawy odniósł się również Władimir Putin, który podczas spotkania z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oświadczył: Jeżeli inne państwa przeprowadzą takie testy, Rosja będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe.

Testy jądrowe w USA. Biały Dom rozwiewa wątpliwości

Słowa prezydenta USA wywołały również komentarze w samych Stanach Zjednoczonych. Chris Wright, sekretarz energii odpowiedzialny za nadzór nad amerykańskim arsenałem jądrowym, w rozmowie z Fox News uspokajał, że nie ma planów wznowienia prób z rzeczywistymi eksplozjami nuklearnymi.



- Stany Zjednoczone obecnie nie planują wznowienia prób jądrowych polegających na przeprowadzeniu eksplozji nuklearnej. Testy, o których mowa, będą miały charakter systemowy i niekrytyczny, co oznacza kontynuację dotychczasowej praktyki - wyjaśnił.

