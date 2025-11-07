Może zostać pierwszym bilionerem świata. Gigantyczne wynagrodzenie dla Elona Muska

Rekordowo wysoki pakiet finansowy dla Elona Muska, przewidujący wynagrodzenie w wysokości 878 mld dolarów, poparło ponad trzy czwarte akcjonariuszy. Po ogłoszeniu tej wiadomości wartość akcji działającej od 2003 roku Tesli - amerykańskiego producenta, m.in. samochodów elektrycznych, stacji ładowania, paneli fotowoltaicznych akumulatorów i robotów - wzrosła o ok. 1 proc. - przekazała agencja Reutera.

Elon Musk dostanie gigantyczne wynagrodzenie? Jest haczyk

Nowy pakiet finansowy dla właściciela i prezesa Tesli uwarunkowany jest realizacją ambitnych celów wzrostu firmy. Ostatnia transza ma być wypłacona po osiągnięciu przez Teslę wartości giełdowej na poziomie 8,5 bln dolarów (obecnie jest to 1,1 bln). Inne warunki to m.in. wyprodukowanie miliona humanoidalnych robotów Optimus oraz miliona autonomicznych taksówek.

Przewodnicząca rady dyrektorów Tesli Robyn Denholm ostrzegła, że Musk może odejść, jeśli akcjonariusze nie poprą planu jego wynagrodzenia - napisał Axios. Zdaniem krytyków tego rozwiązania jest ono wygórowane i niepotrzebne.

- Zamierzamy rozpocząć nie tylko nowy rozdział w historii Tesli - oświadczył Musk w czwartek w Austin w Teksasie, pojawiając się przed zgromadzonymi akcjonariuszami w towarzystwie tańczących humanoidalnych robotów. Miliarder podziękował za zaakceptowanie planu. - Bardzo to doceniam - powiedział.

Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem świata

Na początku października Forbes podał, że 54-letni Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek netto szacowany jest na ponad 500 mld dolarów. Forbes nie wykluczył, że Musk, utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu zarobków, może do marca 2033 roku zostać pierwszym na świecie bilionerem.

Musk, który był największym sponsorem kampanii wyborczej Donalda Trumpa, pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Latem między najbogatszym człowiekiem świata a Trumpem doszło do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach. Po zaangażowaniu się Muska w politykę sprzedaż aut Tesli gwałtownie spadła m.in. w Europie.

