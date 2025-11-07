Starsze osoby bardzo cenią sobie wizyty w sanatorium. To dla nich sposób, by zadbać o zdrowie i wypocząć w przyjemnych warunkach. Nie każdy jednak wie o możliwości łatwego obniżenia kosztów kuracji. Taką opcję daje rozwiązanie, które zapewnia seniorom tysiące zniżek w placówkach w całej Polsce.

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to inicjatywa Stowarzyszenia MANKO, gwarantująca osobom po sześćdziesiątce rabaty w wielu miejscach. Jak wygląda sytuacja w przypadku sanatoriów?

Tańszy pobyt w sanatorium. Gdzie seniorzy zapłacą mniej?

Na liście uczestniczących w programie znajdują się 72 placówki. Część z nich oferuje 10-procentowe zniżki dla kuracjuszy. Przykładowo, taka promocja przewidziana jest w m.in.:

"Azalii" w Szczawnie-Zdroju

"Magnolii" w Ustroniu

"Limbie" w Piwnicznej-Zdroju

Uzdrowisku Kamień Pomorski

obiektach należących do spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

W wielu kurortach dostępne są niższe, 5-procentowe rabaty. Taka oferta dotyczy np.:

"Krystynki" w Ciechocinku

Uzdrowiska Wapienne

ustrońskiej "Malwy"

"Watry" w Krynicy-Zdroju.

W niektórych miejscach promocje obejmują konkretne usługi. Willa Alfa w Kudowie-Zdroju zapewnia nawet 50-procentową ulgę na pobyt wczasowy. Połowę ceny zapłaci się za suche kąpiele w ozonie w ośrodku "Górnik" w Łebie, gdzie przewidziano też 20-procentowe zniżki na zabiegi rehabilitacyjne.

W sopockim "Kamiennym Potoku" kuracjusz otrzyma darmowy zabieg. Warszawskie studio Sante oferuje seniorom preferencyjne ceny w sklepie, hotelu, restauracji oraz strefie basenów i saun.

Oferta jest zróżnicowana, należy jednak poznać jej szczegóły w każdej z placówek. W części z nich niższe stawki nie obowiązują przy turnusach na NFZ lub zależą od terminu pobytu. W przypadku rekonwalescencji pełnopłatnej rabaty rzędu 5-10 proc. mogą oznaczać oszczędności sięgające nawet kilkuset złotych.

Ogólnopolska Karta Seniora. Jak ją otrzymać?

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia również do zniżek podczas wizyt w gabinetach rehabilitacyjnych oraz w sklepach medycznych. Seniorzy mogą korzystać z rabatów także w muzeach, teatrach, kawiarniach, a także na usługi optyczne, kosmetyczne, fryzjerskie czy masaże.

W programie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 60. rok życia. Jeśli mieszkają one na terenie "Gminy Przyjaznej Seniorom" (takich samorządów jest obecnie 312), rozwiązanie jest darmowe. W innym razie od wnioskodawcy pobierana jest opłata (35 zł za rok, 50 zł za dwa lata).

Posiadaczami karty jest już 650 tys. seniorów. Mogą oni się cieszyć tańszymi usługami, oferowanymi przez 4500 firm. Szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie programu oks.glosseniora.pl.

