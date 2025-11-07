Masowe omdlenia na szkolnym apelu. Ewakuowano prawie 200 osób

Polska

W szkole podstawowej w Lachowie (woj. podlaskie) na apelu z okazji Święta Niepodległości zasłabło dwanaścioro uczniów. Dwoje z nich zostało przewiezionych do pobliskiego szpitala. W związku z incydentem, dyrekcja ewakuowała z placówki prawie 200 dzieci.

Budynek szkoły z widoczną na pierwszym planie syreną świetlną policji ze światłami włączonymi.
Pixabay
Masowe omdlenia na szkolnym apelu. Ewakuowano prawie 200 osób

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w szkole podstawowej połączonej z oddziałami przedszkolnymi w Lachowie na Podlasiu. Gdy część uczniów zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie, dyrektorka placówki wezwała na miejsce zdarzenia policję i straż pożarną.

 

Spośród dwunastu poszkodowanych osób w wieku od 11 do 14 lat, dwoje uczniów zostało przewiezionych na obserwację do szpitala w Grajewie.

 

Dzieci, które nie wymagały interwencji medycznej, zostały przekazane pod opiekę rodziców. 

Tajemnicze zasłabnięcia na szkolnym apelu. Konieczna była ewakuacja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie otrzymali zgłoszenie o grupowym zasłabnięciu w piątek przed południem. W akcji ratunkowej w jednej z podlaskich podstawówek uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej i trzy karetki pogotowia

 

ZOBACZ: Strzały w kierunku szkoły we Włodarach. Policja zatrzymała 38-latka

 

Strażacy użyli specjalnych czujników wielogazowych, które nie wykazały w powietrzu żadnych nieprawidłowości. Przyczyny nagłego omdlenia kilkunastu uczniów ustalają miejscowe służby. 

 

W związku z incydentem, dyrekcja szkoły podstawowej w Lachowie zdecydowała o ewakuacji całej placówki, w której wzięło udział prawie 200 dzieci. Ponadto, dyrekcja zapewnia, że w sali, w której odbywał się apel z okazji Święta Niepodległości okna były otwarte.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zbigniew Bogucki: Takiego upadku ministra nie mieliśmy po 1989 roku
Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AKCJA POLICJIPODLASIEPOLICJAPOLSKASZKOŁA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 