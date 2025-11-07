Do niebezpiecznej sytuacji doszło w szkole podstawowej połączonej z oddziałami przedszkolnymi w Lachowie na Podlasiu. Gdy część uczniów zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie, dyrektorka placówki wezwała na miejsce zdarzenia policję i straż pożarną.

Spośród dwunastu poszkodowanych osób w wieku od 11 do 14 lat, dwoje uczniów zostało przewiezionych na obserwację do szpitala w Grajewie.

Dzieci, które nie wymagały interwencji medycznej, zostały przekazane pod opiekę rodziców.

Tajemnicze zasłabnięcia na szkolnym apelu. Konieczna była ewakuacja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie otrzymali zgłoszenie o grupowym zasłabnięciu w piątek przed południem. W akcji ratunkowej w jednej z podlaskich podstawówek uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej i trzy karetki pogotowia.

Strażacy użyli specjalnych czujników wielogazowych, które nie wykazały w powietrzu żadnych nieprawidłowości. Przyczyny nagłego omdlenia kilkunastu uczniów ustalają miejscowe służby.

W związku z incydentem, dyrekcja szkoły podstawowej w Lachowie zdecydowała o ewakuacji całej placówki, w której wzięło udział prawie 200 dzieci. Ponadto, dyrekcja zapewnia, że w sali, w której odbywał się apel z okazji Święta Niepodległości okna były otwarte.

