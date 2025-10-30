Zgłoszenie o strzałach oddanych w kierunku budynku placówki, policja otrzymała po godzinie dziewiątej. Szkolne władzy zdecydowały o przerwaniu zajęć, a dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców, którzy musieli je pilnie odebrać. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci z Korfantowa.

Strzały w kierunku szkoły. 38-latek zatrzymany

Według informacji przekazanych Interii przez oficer prasową KPP w Nysie mł. asp. Janinę Kędzierską, przebite zostały zewnętrzne warstwy dwuszybowych okien na pierwszym i drugim piętrze szkoły. Wstępne ustalenia mundurowych wykazały, że strzały zostały oddane z budynku stojącego w pobliżu szkoły.

Działania służb doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego o ostrzelanie budynku. W momencie zatrzymania, mężczyzna przebywał w swoim mieszkaniu, w którym znaleziono broń pneumatyczną. 38-latek był już wcześniej karany za przestępstwa drogowe i niszczenie mienia.

Mężczyzna usłyszy zarzuty zniszczenia mienia (do pięciu lat pozbawienia wolności) i narażenia na niebezpieczeństwo (do trzech lat pozbawienia wolności).

