Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej" wynika, że w zarządzie nowego stowarzyszenia zasiądzie Marian Banaś i były doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierz Jaworski.

Były szef NIK w rozmowie z gazetą stwierdził, że założenia nowego stowarzyszenia nie jest jego pomysłem, ale "środowiska, które chciałoby, aby nie został zmarnowany pewien kapitał i dorobek". Przyznał, że nowa organizacja może być zapleczem pod budowę nowej siły politycznej.

- Stowarzyszenie nie może wystartować w wyborach. Może stać się za to zapleczem do formuły czysto politycznej. Zastanowimy się, czy jest to konieczne i czy trzeba to będzie robić - powiedział.

Marian Banaś: Rozpoczynamy działania w celu naprawy państwa

A czym ma się zająć powstające stowarzyszenie? Sam zainteresowany przekazał lakonicznie, że... naprawą państwa.

"Potwierdzam, że rozpoczynamy działania w celu naprawy państwa. Nie będę biernie obserwował degrengolady na scenie politycznej, w wyniku której najmocniej cierpi nasze wspólne dobro - Polska" - napisał na portalu X Marian Banaś.

Więcej o działalności nowej organizacji powiedział Jaworski. Stwierdził, że będzie one kontynuacją projektu, który Banaś rozpoczął przed wyborami prezydenckimi.

- Zebraliśmy ponad 70 tys. podpisów, a ostatecznie Marian nie zdecydował się na kandydowanie, robiąc, moim zdaniem, błąd - powiedział gazecie były doradca Kaczyńskiego.

- Najnowsze stowarzyszenie powstało, bo ludzie domagają się aktywności Banasia po tym, jak wyeliminowała go cała klasa polityczna. Naciskają, by Marian nie przeszedł na emeryturę - stwierdził.

Stowarzyszenie Mariana Banasia. Głośne nazwiska w tle

Banaś i Jaworski nie chcieli zdradzać nazwisk osób, które mogą przyłączyć się do nowej inicjatywy. Gazeta przekazała, że są to osoby, które już w przeszłości były związane z polityką.

Dziennikarze przekazali, że chodzi o ludzi, którzy w maju 2023 roku wzięli udział w imprezie Kongres Naprawy Polski. Pojawili się na niej m.in. były minister finansów Stanisław Kluza, były Szef Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Wilecki, były minister rolnictwa Gabriel Janowski oraz Romuald Starosielec, wówczas szef partii Akcja Wyborcza Polaków (ugrupowanie to w czerwcu zmieniło nazwę na Ruch Naprawy Polski). Na tym stowarzyszeniu padła zapowiedź utworzenia nowego ruchu - noszącego nazwę taką samą, jak stowarzyszenie, które teraz zakłada Banaś.

- Rzeczywiście, przed dwoma laty powstało porozumienie ponadśrodowiskowe, które zamierzało startować w wyborach do parlamentu i przyjęło nazwę Ruch Naprawy Polski. Jednak nic z tego nie wyszło, bo ludzie, którzy wystąpili na tamtej konferencji, później się z tego wycofali. To był falstart - powiedział Starosielec w rozmowie z "Rz".

- Ruch Naprawy Polski to nie jest nazwa zastrzeżona. Jeżeli Marian Banaś będzie chciał naprawiać Polskę, to będziemy życzyć mu powodzenia - dodał.

