Senat wyraził w środę zgodę na powołanie Mariusza Haładyja - dotychczasowego szefa Prokuratorii Generalnej - na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Mariusz Haładyj, który od 2019 roku pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, został wybrany na nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli. Podczas środowego posiedzenia Senatu jego kandydatura została zaakceptowana przez 83 senatorów. Haładyj zastąpi na stanowisku szefa NIK Mariana Banasia.

Mariusz Haładyj nowym szefem NIK. Senat podjął decyzję

30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja dotychczasowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała na stanowisko szefa NIK byłego posła Prawa i Sprawiedluwości Tadeusza Dziubę. W piątek, tuż przed sejmowym głosowaniem, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował jednak o wycofaniu kandydatury Dziuby.

Kandydaturę Mariusza Haładyja zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapewnił, że konsultował się w tej sprawie z przedstawicielami rządu.

ZOBACZ: Zaskakująca propozycja prezesa PiS. Chodzi o ambasadę Rosji

Podczas wystąpienia na sejmowej mównicy Mariusz Haładyj wskazał największe wyzwania, jakie z jego perspektywy stoją przed szefem Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem nowego prezesa instytucji, podczas przeprowadzania kontroli należy badać celowość, efektywność, wydajność czy oszczędność.

- Miarą skuteczności Najwyższej Izby Kontroli powinna być skuteczność w wykrywaniu poważnych nadużyć, a z drugiej strony taka zmiana funkcjonowania instytucji publicznych, żeby obywatel odczuwał te zmiany w codziennym życiu - powiedział Haładyj.

ZOBACZ: Kolejny dron odnaleziony. Akcja służb na Lubelszczyźnie

W zeszły wtorek premier Donald Tusk, komentując kandydaturę Haładyja wyraził uznanie dla jego niezależności w całej karierze politycznej. Jak wskazał, to właśnie dzięki Haładyjowi możliwe było m.in. postawienie zarzutów ws. tzw. wyborów kopertowych.

- (Haładyj) wykazał się także bardzo obywatelską postawą wtedy, kiedy usiłowano wprowadzić tzw. lex TVN - mówił. - Uwagi przygotowane przez Prokuratorię pozwoliły na ochronę niezależnych mediów w Polsce (...) Był także tą osobą, która usiłowała zapobiec bardzo niekorzystnym z punktu widzenia polskich interesów zapisom w umowie, która dotyczyła budowy elektrowni jądrowej - zauważył premier.

Nowy szef NIK Mariusz Haładyj urodził się w 1978 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.