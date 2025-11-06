Seniorzy chcą obniżenia wieku. Nowe świadczenie do zmiany?
Wprowadzona w tym roku renta wdowia miała poprawić sytuację materialną starszych osób, jednak już teraz budzi liczne kontrowersje, zwłaszcza jeśli chodzi o kryterium wieku. Ostatnia petycja skierowana do Ministerstwa Rodziny pokazuje, jak ważna dla wielu osób jest kwestia obniżenia progu uprawniającego do świadczenia.
Renta wdowia zakłada wypłacanie osobie uprawnionej 100 proc. jej świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. (od 2027 r. 25 proc.) świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku (albo odwrotnie).
Według ZUS średnio seniorzy zyskują na tym ponad 350 zł miesięcznie. Muszą jednak spełniać warunki. Jednym z nich jest nabycie prawa do renty po nieżyjącym partnerze nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).
Renta wdowia do zmiany? Apel seniorki
Do resortu rodziny spływają wnioski o zmiany. Jednym z takich dokumentów jest petycja 77-2025, której autorka domaga się obniżenia wieku uprawniającego do renty wdowiej do 50 lat (analogicznie do prawa do renty rodzinnej). Jej zdaniem obecne wymagania są krzywdzące i dyskryminujące. Zaznacza, że jej małżonek zmarł, gdy miała 53 lata i 8 miesięcy. Pyta "w czym zawiniła lub jest gorsza" od 55-letniej kobiety, która uzyska prawo do większych wypłat.
Obywatelka prosi o "ponowne rozpatrzenie tego punktu" w ustawie. Argumentuje, że wiele kobiet po pięćdziesiątce, które pracowały i wychowywały dzieci, to osoby schorowane, ponoszące dodatkowe koszty w związku ze stanem zdrowia.
Rząd odpowiada na petycję. Jasne stanowisko
W odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytłumaczono, że "wskazane warunki wynikają z konieczności skierowania renty wdowiej do osób najbardziej potrzebujących", którym wiek nie pozwala na "samodzielne poprawienie sytuacji bytowej". Obecne przepisy uznawane są kompromisowe, biorąc pod uwagę oczekiwania obywateli, możliwości Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kondycję budżetu państwa.
Poinformowano, że resort nie pracuje nad rozszerzeniem uprawnień do przyznania renty. Dodano jednak, że zgodnie z ustawą, w 2028 r. dojdzie do weryfikacji przez Radę Ministrów wysokości świadczeń.
"Będzie stanowiło to okazję do podjęcia dyskusji dotyczącej również kształtu innych rozwiązań w tym zakresie" - zaznaczono.
Sytuacja pozostaje więc bez zmian. Z tej formy pomocy skorzystają osoby, które:
- nabyły prawo do renty rodzinnej po małżonku, mając 55 lub 60 lat
- osiągnęły co najmniej 60 (kobiet) lub 65 (mężczyźni) lat
- pozostawały z partnerem we wspólności małżeńskiej do jego śmierci
- nie wzięły ślubu ponownie
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej