Seniorzy chcą obniżenia wieku. Nowe świadczenie do zmiany?

Renta wdowia zakłada wypłacanie osobie uprawnionej 100 proc. jej świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. (od 2027 r. 25 proc.) świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku (albo odwrotnie).

Według ZUS średnio seniorzy zyskują na tym ponad 350 zł miesięcznie. Muszą jednak spełniać warunki. Jednym z nich jest nabycie prawa do renty po nieżyjącym partnerze nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Renta wdowia do zmiany? Apel seniorki

Do resortu rodziny spływają wnioski o zmiany. Jednym z takich dokumentów jest petycja 77-2025, której autorka domaga się obniżenia wieku uprawniającego do renty wdowiej do 50 lat (analogicznie do prawa do renty rodzinnej). Jej zdaniem obecne wymagania są krzywdzące i dyskryminujące. Zaznacza, że jej małżonek zmarł, gdy miała 53 lata i 8 miesięcy. Pyta "w czym zawiniła lub jest gorsza" od 55-letniej kobiety, która uzyska prawo do większych wypłat.

ZOBACZ: Rośnie niezadowolenie z renty wdowiej. Widzą dyskryminację i naruszenie konstytucji

Obywatelka prosi o "ponowne rozpatrzenie tego punktu" w ustawie. Argumentuje, że wiele kobiet po pięćdziesiątce, które pracowały i wychowywały dzieci, to osoby schorowane, ponoszące dodatkowe koszty w związku ze stanem zdrowia.

Rząd odpowiada na petycję. Jasne stanowisko

W odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytłumaczono, że "wskazane warunki wynikają z konieczności skierowania renty wdowiej do osób najbardziej potrzebujących", którym wiek nie pozwala na "samodzielne poprawienie sytuacji bytowej". Obecne przepisy uznawane są kompromisowe, biorąc pod uwagę oczekiwania obywateli, możliwości Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kondycję budżetu państwa.

ZOBACZ: Spodziewaj się wizyty. Ruszyły kontrole kotłowni i pieców

Poinformowano, że resort nie pracuje nad rozszerzeniem uprawnień do przyznania renty. Dodano jednak, że zgodnie z ustawą, w 2028 r. dojdzie do weryfikacji przez Radę Ministrów wysokości świadczeń.

"Będzie stanowiło to okazję do podjęcia dyskusji dotyczącej również kształtu innych rozwiązań w tym zakresie" - zaznaczono.

Sytuacja pozostaje więc bez zmian. Z tej formy pomocy skorzystają osoby, które:

nabyły prawo do renty rodzinnej po małżonku, mając 55 lub 60 lat

osiągnęły co najmniej 60 (kobiet) lub 65 (mężczyźni) lat

pozostawały z partnerem we wspólności małżeńskiej do jego śmierci

nie wzięły ślubu ponownie

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Świat w pigułce. "Szczerze o pieniądzach", odc. 298 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl