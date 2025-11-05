Londyńska Policja Metropolitalna poinformowała w oświadczeniu, że poszukuje 24-letniego Brahima Kaddoura Cherifa, zarejestrowanego przestępcy seksualnego, który 29 października został omyłkowo zwolniony z więzienia w Wandsworth.

Mężczyzna pochodzenia algierskiego odbywał wyrok za wtargnięcie z zamiarem kradzieży.

Cherif usłyszał w zeszłym roku wyrok za publiczne obnażanie się i został wówczas wpisany do rejestru przestępców seksualnych na pięć lat.

Omyłkowe uwolnienie więźniów. Minister "absolutnie oburzony"

"Cherif miał sześciodniową przewagę, ale pilnie pracujemy nad likwidacją tej luki i ustaleniem jego miejsca pobytu" - powiedział cytowany przez AFP dowódca obławy Paul Trevers, który kieruje śledztwem w tej sprawie.

Z kolei w Surrey, na południowy zachód od Londynu, policja poinformowała, że ​​w poniedziałek więzienie w Wandsworth omyłkowo wypuściło innego mężczyznę skazanego za liczne oszustwa.

ZOBACZ: Brytyjskie służby naprawiły swój błąd. Groźny przestępca schwytany

Minister sprawiedliwości David Lammy powiedział, że jest "absolutnie oburzony" i "przerażony" pomyłką, do której doszło zaledwie kilka dni po wprowadzeniu zaostrzonych kontroli bezpieczeństwa w więzieniach po ujawnieniu podobnego przypadku.

Kontrole w brytyjskich więzieniach

Pięć dni przed zwolnieniem 24-latka pochodzenia algierskiego doszło bowiem do podobnej sytuacji w więzieniu w Chelmsford w Essex.

Etiopski azylant Hadush Kebatu, skazany za napaść seksualną na nastolatkę i kobietę, został omyłkowo zwolniony z więzienia, a następnie ponownie schwytany po 48-godzinnej obławie.

ZOBACZ: Trafił do więzienia, sąd go uniewinnił. 63-latek walczy o wielomilionowe odszkodowanie

Rząd Wielkiej Brytanii przymusowo deportował migranta dając mu 500 funtów (około 2500 złotych) na opuszczenie kraju. Omyłkowe uwolnienie Etiopczyka doprowadziło do wybuchów protestów w całym kraju.

Zwolnienia więźniów. "Chaotyczny i przepełniony system"

Dane przywołane przez agencję AFP pokazują, że między marcem 2024 a marcem 2025 roku omyłkowo zwolniono z więzień 262 osoby, w porównaniu do 115 w ciągu poprzednich 21 miesięcy.

ZOBACZ: Wielka Brytania idzie w ślady Francji. Chodzi o Palestynę

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, stwierdził, że ostatnie przypadkowe zwolnienie jest "całkowicie niedopuszczalne", ale zasugerował, że poprzedni konserwatywny rząd ponosi częściową odpowiedzialność za pozostawienie po sobie "chaotycznego i przepełnionego systemu więziennictwa".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni